Погода ухудшится на праздник

21.02.2020, 7:00, Погода

Теги: Выходные, Погода

В центрально-европейском регионе России продолжает господствовать теплая погода, больше соответствующая середине марта, но к 23 февралю она заметно ухудшится.

Именно в праздничный день зима напомнит о себе снегом, мокрым снегом, а местами и метелью.

Такой неприятный сюрприз преподнесет очередной вихрь из нескончаемой серии атлантических циклонов. Он несколько изменит траекторию движения, внедряясь своей ложбиной вглубь континента, отмечают метеорологи. На оси этой барической ложбины 23 февраля окажется центр России.

А начнется все уже в пятницу, 21 февраля, с сильных дождей и штормового ветра в Ирландии, Шотландии и на северо-западе Англии. Почувствуют приближение штормовой зоны в Гетеборге, Копенгагене и Гамбурге, где ветер окрепнет до 20-23 метров в секунду. В субботу днем порывы ветра здесь опять могут превысить 25, а восточнее — в Гданьске, Калининграде, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде — 20-23 метров в секунду. При этом штормовой силы ветер будет сопровождаться хлестким февральским дождем.

Процесс будет развиваться очень быстро и уже с вечера субботы, 22 февраля, и весь воскресный день ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Твери, Ярославле, Москве и Вологде. Но в этих регионах дождь будет перемежаться мокрым снегом.

В понедельник высотные потоки перейдут на северо-западные, в центр европейской России проникнет холодный воздух с севера. Осадков станет меньше, и немного похолодает, до 0 … -2 градусов. Впрочем, по предварительному прогнозу, ненадолго.

22-23 февраля в Москве и Санкт-Петербурге до +5 градусов, в Ярославле до +3.

Атмосферное давление в выходные резко понизится, с 755 до 733 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 10 метров в секунду.

В Рыбинске самым холодным 22 февраля было в 2007 году: -28,0 градусов. А в это день 1990 года было тепло: +5,9 градуса.