Тепло нас не оставит

14.02.2020, 7:11, Погода

Теги: Выходные, Погода

Нынешняя зима в центральной России совсем не похожа на зиму. Температура воздуха на 5-8 градусов превышает средние значения, а выпавший снег быстро «сдается» перед оттепелями.

В ближайшие выходные дни погода не изменит этому правилу.

По прогнозам метеорологов показания барометров в регионе начнут расти, а значит, к выходным вероятность осадков сократится до минимума, а из-за туч кое-где может неуверенно выглянуть солнце. Это увеличит суточные колебания температуры, ночами подморозит до -2 градусов, а днем столбики термометров будут преодолевать нулевой рубеж, показывая слабый «плюс».

15-16 февраля в Москве и Ярославле днем до +2 градусов, в Санкт-Петербурге до +4.

С наступлением следующей недели через регион пройдет теплый атмосферный фронт, открывая путь мощному вторжению атлантического воздуха. Даже ночью воздух не будет остывать ниже 0 градусов, а в дневные часы температура повысится до +5.

При этом усилится ветер, в порывах достигая 15-20 м/с. Осадки уже будут выпадать преимущественно в виде дождя, поэтому и без того скромный снежный покров станет стремительно таять и уменьшится до символических значений.

Атмосферное давление в выходные 757-759 мм ртутного столба. Ветер южный, до 6 метров в секунду.

В Рыбинске самым холодным 15 февраля было в 1979 году: -34,6 градуса. А 16 февраля 2019 года было относительно тепло: +3,5 градуса.