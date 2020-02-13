13.02.2020, 11:22, Объявления

Теги: Водохранилище, Волга, Конкурс, Рыбалка

С 20 февраля в Рыбинске будет проходить фотоконкурс «Время на рыбалке в счет жизни не идет».

Состязание профессионалов и любителей фотографии проведут в рамках I рыбинского межмуниципального фестиваля «Под знаком рыбы». Принять участие в тематическом мероприятии могут все желающие: горожане и гости города, предприятия и организации.

Условия участия в фотоконкурсе «Время на рыбалке в счёт жизни не идёт» просты. Нужно провести фотосессию на рыбалке и прислать свои фотографии организаторам.

— Рыбалка для многих рыбинцев — больше чем хобби. Это образ идеальной жизни. Об этом скажет вам каждый любитель посидеть у реки с удочкой. Настало время подкрепить это фотофактами, — отметили организаторы фотоконкурса.

Соревнование пройдет в несколько этапов.

С 20 февраля по 13 марта — прием заявок и фото (адрес электронной почты: [email protected]).

С 14 марта по 19 марта конкурсное жюри проведет оценку присланных фоторабот, в группе ВКонтакте «Общественно-культурный центр города Рыбинска» (https://vk.com/okzrybinsk) состоится интернет-голосование за приз зрительских симпатий.

20 марта, в день закрытия фестиваля «Под знаком рыбы» состоится награждение победителей.

Работы жюри будет оценивать по нескольким критериям: оригинальность сюжета, соответствие заявленной тематике, а также качество исполнения.

Победитель конкурса получит главный приз – сертификат на семейную фотосессию. Второе место будет отдано победителю зрительского голосования в группе Вконтакте, его ждет специальный приз. Все без исключения участники фотоконкурса будут отмечены дипломами и памятными призами.

Пресс-служба администрации города Рыбинска