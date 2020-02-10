Рыбинск. Криминальная хроника с 3 по 9 февраля.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель Рыбинского района и сообщил о том, что малознакомый нанес побои и открыто похитил у него сотовый телефон. Ущерб составил 5000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый, им оказался безработный, ранее судимый местный житель 1994 г.р. Подозреваемым даны признательные показания.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Похищенное изъято. Дознание продолжается.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель Рыбинска и сообщил о том, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и убедил заявителя скачать на сотовый телефон приложение и оформить кредит по выгодным условиям на сумму более 136 тыс. рублей, что заявитель и сделал. Затем «лжеработники» банка посредством установленного приложения получили доступ к мобильному банку заявителя, и воспользовавшись конфиденциальной информацией карты, осуществили списание всех денежных средств, взятых в кредит потерпевшим. Ущерб составил более 136 тыс. рублей

В этот же день в полицию поступило еще два заявления по факту списания денежных средств с банковских карт после предоставления заявителями конфиденциальных данных своих банковских карт. Общая сумма ущерба составила более 50 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

Сотрудники полиции информируют:

— Из банка всегда звонят с официальных номеров, указанных на сайте. Необязательно помнить номер, но он должен хотя бы быть местным или федеральным (8−800)

— Смс из банка приходят в одну и ту же переписку, а не новым сообщением

— Сотрудник банка видит на экране всё, что банк о вас знает. Если собеседник не готов ответить на простой вопрос, например, назвать остаток по карте, с уверенностью можно сказать, что это мошенник.

— Сотрудники банка никогда не спросят номер карты — они и так его знают. А смс-код для подтверждения операции — это все равно, что пароль. Не зря же во всех смсках от банка огромными буквами пишут: «Не сообщайте этот код никому, даже сотруднику банка!» Так вот, его действительно не следует никому сообщать — предупреждения не просто так пишут.

— Чтобы напугать жертву и заставить скорее совершить нужное действие, мошенники придумывают пугающие сценарии. Говорят, что банк заблокировал счет, начислил штраф за кредит или что проведена подозрительная операция.

— В такой ситуации спешить не стоит, две минуты ничего не решат. Сотрудник банка никогда не будет настаивать или спешить. Он же на работе.

— У банка есть бдительные редакторы, а вот мошенники пишут с ошибками. Не дай неграмотному преступнику себя обмануть.

Если вы будете соблюдать эти простые меры, то максимально обезопасите свои деньги, и карточным мошенникам будет сложнее получить доступ к ним!

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился горожанин и сообщил о том, что при неизвестных обстоятельствах с кухни по месту жительства пропал сотовый телефон. Ущерб составил 13 тыс. рублей. В этот же день в полицию обратился еще один житель данного дома и пояснил, что обнаружил пропажу ноутбука из своей комнаты.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый — ранее судимый житель г.Рыбинска 1985 г.р.

Дав признательные показания, мужчина пояснил, что вместе с заявителями распивал спиртные напитки. Когда хозяева комнат отвлекались, подозреваемый, воспользовавшись ситуацией, забирал чужое имущество. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась горожанка и сообщила о том, что ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка. Под предлогом предоставления ей услуги кэшбэк и зачисления бонусов на ее банковскую карту, женщина узнала все реквизиты банковской карты и пароль. После чего произошло списание денежных средств в сумме около 9000 рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

Следственным управлением МУ МВД «Рыбинское» возбужден ряд уголовных дел о серии мошенничеств в отношении бывшего директора турфирмы жительницы г. Рыбинска 1989 г.р. Установлено, что в период действия предприятия, а также после ликвидации фирмы, женщина, зная о том, что исполнять обязательства по договорам она не будет, незаконно завладела денежными средствами граждан в счет оплаты туристических путевок. Обязательства по договорам не были исполнены, денежные средства клиентам не возвращены. Общая сумма ущерба составила более 1,7 млн. рублей. В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются потерпевшие лица. Сотрудники полиции напоминают: при заключении договоров об оказании услуг необходимо быть осторожными. Мошенники используют различные схемы для обмана. Будьте бдительны, обезопасьте себя, изучите документы организации, ознакомьтесь с отзывами о продолжительности работы той или иной компании на рынке, качестве предоставляемых услуг.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель Зачеремушного микрорайона и сообщил о том, что неизвестные лица проникли в его гараж и похитили запасные части для автомашины. Ущерб от кражи составил 6600 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый в совершении кражи — житель микрорайона Копаево 2000 г.р., которым даны признательные показания. Он пояснил, что похищенное продал, денежные средства потратил.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Расследование продолжается.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление о краже из частного дома в микрорайоне Скоморохова гора. Заявитель пояснил, что неизвестный проник в строящийся дом и похитил инструмент и продукты питания. Сумма ущерба составила более 6,5 тыс. рублей.

По факту кражи следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно — розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» установлен подозреваемый не работающий, ранее судимый мужчина 1988 г.р. – житель микрорайона Заволжье. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что был знаком с потерпевшим, знал о строительстве дома и имеющемся имуществе в нем.

Установлено, что он незаметно проникал в дом заявителя еще шесть раз. Общая сумма ущерба составила более 120 тыс. рублей

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное частично изъято.

По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Чтобы предотвратить совершение подобных краж необходимо принять все меры к укреплению входных дверей и окон, по возможности оборудовав их железными решетками. Не оставляйте ценные вещи в дачных домах без присмотра.

В случае обнаружения кражи из дома, дачи или с дачного участка, немедленно обращайтесь в полицию по телефону «02», при этом приняв все необходимые меры к недопущению уничтожения возможных следов преступления.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило обращение директор предприятия г. Рыбинска о том, что неизвестные лица из здания склада похитили металлические изделия около 47 кг.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый — мужчина 1988 г.р., который проник в здание через окно. Подозреваемым даны признательные показания. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ (Кража). Расследование уголовного дела продолжается.

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