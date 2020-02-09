Первый рыбинский фестиваль «Под знаком рыбы»

С 22 февраля по 20 марта в Рыбинске пройдёт ряд разноплановых мероприятий, объединенных общей рыбной темой. Это будет I Рыбинский фестиваль «Под знаком рыбы».

Открытие фестиваля состоится 22 февраля в 14:00 на площади им. П.Ф.Дерунова.

Инициатором идеи проведения фестиваля стала общественная организация рыбаков-любителей. Свои мероприятия в рамках концепции праздника предложили учреждения культуры, спорта, образования и торговли города Рыбинска.

— Это отличная идея, особенно она хороша тем, что предлагают её активисты, они готовы сами активно включиться в подготовку и проведение мероприятий. Поэтому приглашаем всех рыбинцев. Приходите на открытие 22 февраля мы расскажем о фестивале, о мероприятиях, которые будут проходить под знаком рыбы, следите за программой, — подчеркнула начальник управления культуры Марина Воронина.

Уже сейчас в программе рыбного фестиваля десять площадок. Не исключено, что их будет больше, если появятся новые инициативы. На данный момент рыбинцам предлагают поучаствовать во флешмобе, фотоконкурсе, костюмированном дефиле и выставке поделок народного творчества, соревнованиях по домино и спортивному и любительскому рыболовству, а также дегустациях и акциях по презентации рыбной продукции.

— Мы живем в городе, который получил свое название благодаря изобилию рыбы. Для многих горожан рыбалка – любимый отдых. И тема рыбы для Рыбинска неисчерпаема. В городе проходят гастрономические фестивали, выставки, другие различные мероприятия, посвященные рыбной теме. Мы предложили объединить их все под общим названием и проводить раз в год в период прохождения под созвездием рыб, — рассказала Ирина Лебедева, председатель Ярославского регионального отделения Союза рыболовов.

22 февраля в 14:00 на площади им. П.Ф.Дерунова состоится праздничное открытие фестиваля. Мероприятие называется «Все рыбы в гости к нам». Организаторы праздника предлагают поучаствовать во флешмобе «Рыба моей мечты» и мини- дискотеке «Мелодии речной волны».

Пресс-служба администрации города Рыбинска

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