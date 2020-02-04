На Волжской набережной появятся стилизованные светильники

Глава Рыбинска Денис Добряков поделился планами по дальнейшему преображению исторической части города.
В 2020 году работы по благоустройству будут выполнены на верхнем ярусе Волжской набережной. На участке от Волжского моста до улицы Стоялой появятся стилизованные фонари.
— Мы планомерно приводим исторический центр города к единому стандарту. За три года нам удалось благоустроить Красную площадь, Вознесенский и Преображенский переулки, Лоцманский бульвар, улицы Стоялую и Крестовую. Город преображается, на этом не хочется останавливаться. В этом году особое внимание будет уделено Волжской набережной, — рассказал глава Рыбинска Денис Добряков.
На участке от Волжского моста до улицы Стоялой будет заменена линия освещения. Здесь будут установлены 20 стилизованных опор и светильников. Наподобие тех, что в прошлом году украсили улицу Крестовую.
— Логичным завершением всех этих работ была бы реставрация Лоцманской биржи. В настоящее время ведем переговоры и с Правительством области, и с федерацией по вопросу финансирования этих масштабных планов, — добавил Денис Добряков.
Все демонтированные фонари с Волжской набережной будут перевешены в те районы города, где не хватает освещения.
Пресс-служба администрации города Рыбинска
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