На Волжской набережной появятся стилизованные светильники

На Волжской набережной появятся стилизованные светильники

04.02.2020, 11:00, Новости
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Глава Рыбинска Денис Добряков поделился планами по дальнейшему преображению исторической части города.

В 2020 году работы по благоустройству будут выполнены на верхнем ярусе Волжской набережной. На участке от Волжского моста до улицы Стоялой появятся стилизованные фонари.

— Мы планомерно приводим исторический центр города к единому стандарту. За три года нам удалось благоустроить Красную площадь, Вознесенский и Преображенский переулки, Лоцманский бульвар, улицы Стоялую и Крестовую. Город преображается, на этом не хочется останавливаться. В этом году особое внимание будет уделено Волжской набережной, — рассказал глава Рыбинска Денис Добряков.

На участке от Волжского моста до улицы Стоялой будет заменена линия освещения. Здесь будут установлены 20 стилизованных опор и светильников. Наподобие тех, что в прошлом году украсили улицу Крестовую.

— Логичным завершением всех этих работ была бы реставрация Лоцманской биржи. В настоящее время ведем переговоры и с Правительством области, и с федерацией по вопросу финансирования этих масштабных планов, — добавил Денис Добряков.

Все демонтированные фонари с Волжской набережной будут перевешены в те районы города, где не хватает освещения.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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