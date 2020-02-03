Рыбинск. Криминальная хроника с 27 января по 2 февраля.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель Рыбинского района и сообщил об угоне автомобиля. Сотрудники ДПС ГИБДД обнаружили данную автомашину в Заволжском микрорайоне г. Рыбинска. Также был установлен подозреваемый в угоне — житель г. Рыбинска 1995 г.р. Дав признательные показания, молодой человек пояснил сотрудникам полиции, что после совместного распития спиртного, сел в автомашину знакомого погреться, а так как автомашина была заведена — решил покататься. Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 166 УК РФ (угон). Ведется следствие. Машина изъята.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении жительницы Восточного микрорайона 1992 г.р. возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ за фиктивную постановку на миграционный учет двух иностранных граждан, а также уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ за фиктивную регистрацию по месту жительства иностранного гражданина. Некоторое время назад сотрудниками отдела по вопросам миграции, в ходе проведенной поверки был установлен факт фиктивной регистрации и постановки на миграционный учет иностранцев без намерения предоставить данное жилье для их пребывания. Подозреваемыми даны признательные показания. Отделом по вопросам миграции иностранные граждане с регистрационного учета сняты в связи с возбуждением уголовных дел. Расследование продолжается.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска 1951 г.р. и сообщил о том, что неизвестные обманным путем завладели денежными средствами. В результате проведенной проверки установлено, что ему по телефону позвонила неизвестная женщина, которая представилась работницей Пенсионного фонда, под предлогом выдачи компенсации за ранее приобретенное медицинское оборудование, которое не оказало должного лечебного эффекта, убедила перевести денежные средства в качестве насчитанных пеней на сумму компенсации, которую мужчина якобы долгое время не забирал из банка. Пенсионер сам перевел на указанный им счет 45 тысяч рублей, а спустя некоторое время понял, что его обманули, и обратился в полицию. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Проводятся оперативные следственные мероприятия, устанавливаются лица причастные к совершению данного преступления. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают, что преступники используют различные схемы обмана доверчивых граждан, одна из которых, под предлогом неких компенсационных выплат. Основная цель мошенников – заставить гражданина передать свои денежные средства добровольно. Будьте внимательны и осторожны. Никогда не переводите, не передавайте денежные средства незнакомым лица, какие бы предлоги они не называли.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из торгового зала магазина, расположенного в микрорайоне Веретье был похищен товар — 4 навесных замка. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении кражи — не работающий, ранее судимый мужчина 1995 г.р. Дав признательные показания, он пояснил сотрудникам полиции, что похищенное продал. Впоследствии установлено, что ранее из этого магазина он совершил кражу другого товара — инструмента и еще 4 навесных замков, стоимостью около 5 тысяч рублей, которые также продал.

Ранее мужчина уже попадал в поле зрения сотрудников полиции, привлекался к ответственности. Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного ст. 158.1 УК РФ (Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию).

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» в отношении жителя г. Рыбинска 1992 г.р. , который неоднократно задерживался сотрудниками ДПС ГИБДД на автомашине «фольксваген поло», находясь в состоянии наркотического опьянения. Ранее водитель уже был привлечен к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления и лишен права управления транспортными средствами. Автомобиль изъят и передан владельцу, так как подозреваемый брал его в аренду.

24.01.2020 года судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста на 7 суток.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась 66- летняя жительница г. Рыбинска и сообщила о том, что неизвестные лица обманным путем похитили у нее деньги. В результате проведенной проверки установлено, что заявительнице по телефону позвонила неизвестная женщина, которая под предлогом отмены подозрительной операции, убедила пенсионерку сообщить ей реквизиты ее банковской карты и смс-пароли, после чего у заявительницы были сняты деньги в размере около 38 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают:- Нигде не указывайте ваш пин-код банковской карты. И никому его не сообщайте, даже если вам представились сотрудником безопасности банка. Храните эти 4 цифры лишь в собственной памяти или под кодовым именем в мобильном.

— Никому не говорите трехзначный код, указанный на оборотной стороне карты.

— Если денег на карте много, можно установить лимит на единовременное снятие либо на дневной оборот. При необходимости увеличить их не составит труда.

Если вы будете соблюдать эти простые меры, то максимально обезопасите свои деньги, и карточным мошенникам будет сложнее получить доступ к ним.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница Рыбинского района и сообщила о том, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Под предлогом отмены несанкционированной операции, получив сведения о реквизитах карты и пароли, произошло списание денежных средств в сумме около 65 тыс. рублей. В этот же день в полицию поступило еще два аналогичных заявления. Ущерб составил 40 тыс. рублей и 9500 рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

Сотрудники полиции информируют:

— Из банка всегда звонят с официальных номеров, указанных на сайте. Необязательно помнить номер, но он должен хотя бы быть местным или федеральным (8−800)

— Смс из банка приходят в одну и ту же переписку, а не новым сообщением

— Сотрудник банка видит на экране всё, что банк о вас знает. Если собеседник не готов ответить на простой вопрос, например, назвать остаток по карте, с уверенностью можно сказать, что это мошенник.

— Сотрудники банка никогда не спросят номер карты — они и так его знают. А смс-код для подтверждения операции — это все равно, что пароль. Не зря же во всех смсках от банка огромными буквами пишут: «Не сообщайте этот код никому, даже сотруднику банка!» Так вот, его действительно не следует никому сообщать — предупреждения не просто так пишут.

— Чтобы напугать жертву и заставить скорее совершить нужное действие, мошенники придумывают пугающие сценарии. Говорят, что банк заблокировал счет, начислил штраф за кредит или что проведена подозрительная операция.

— В такой ситуации спешить не стоит, две минуты ничего не решат. Сотрудник банка никогда не будет настаивать или спешить. Он же на работе.

— У банка есть бдительные редакторы, а вот мошенники пишут с ошибками. Не дай неграмотному преступнику себя обмануть.

Если вы будете соблюдать эти простые меры, то максимально обезопасите свои деньги, и карточным мошенникам будет сложнее получить доступ к ним!!!

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из салона сотовой связи в микрорайоне Северный г. Рыбинска мужчина открыто похитил сотовые телефоны. Ущерб составил более 24500 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый – не работающий, ранее судимый местный житель 1984 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что предварительно зашел в салон сотовой связи посмотреть, затем вернулся повторно, разбил витрину и открыто похитил 5 сотовых телефонов и скрылся.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Часть похищенного изъята. Дознание продолжается.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска и сообщила о том, что неизвестные лица обманным путем похитили у нее деньги. В результате проведенной проверки установлено, что заявительнице по телефону позвонила неизвестная женщина, которая под предлогом отмены подозрительной операции, убедила ее сообщить реквизиты банковских карт и смс-пароли, после чего у заявительницы были сняты деньги в размере более 72 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают:

— Нигде не указывайте ваш пин-код банковской карты. И никому его не сообщайте, даже если вам представились сотрудником безопасности банка. Храните эти 4 цифры лишь в собственной памяти или под кодовым именем в мобильном.

— Никому не говорите трехзначный код, указанный на оборотной стороне карты.

— Если денег на карте много, можно установить лимит на единовременное снятие либо на дневной оборот. При необходимости увеличить их не составит труда.

Если вы будете соблюдать эти простые меры, то максимально обезопасите свои деньги, и карточным мошенникам будет сложнее получить доступ к ним.

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