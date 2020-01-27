Рыбинск. Криминальная хроника с 20 по 26 января 2020 года.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска и сообщил о том, что неизвестный, отжав дверь, проник в дом–дачу в Рыбинском районе и похитил имущество.

С аналогичным заявлением в полицию обратился еще один местный житель и сообщил о том, что неизвестный, выставив окно дачного дома в Рыбинском районе, совершил кражу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый — ранее судимый житель Рыбинского района 1975 г.р.Следственным управлением возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).

Подозреваемым даны признательные показания.

По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время устанавливается его причастность к совершению иных аналогичных преступлений.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Под предлогом отмены несанкционированной операции, получив сведения о реквизитах карты и пароли, произошло списание денежных средств в сумме около 10 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

Сотрудники полиции информируют:

— Из банка всегда звонят с официальных номеров, указанных на сайте. Необязательно помнить номер, но он должен хотя бы быть местным или федеральным (8−800)

— Смс из банка приходят в одну и ту же переписку, а не новым сообщением

— Сотрудник банка видит на экране всё, что банк о вас знает. Если собеседник не готов ответить на простой вопрос, например, назвать остаток по карте, с уверенностью можно сказать, что это мошенник.

— Сотрудники банка никогда не спросят номер карты — они и так его знают. А смс-код для подтверждения операции — это все равно, что пароль. Не зря же во всех смсках от банка огромными буквами пишут: «Не сообщайте этот код никому, даже сотруднику банка!» Так вот, его действительно не следует никому сообщать — предупреждения не просто так пишут.

— Чтобы напугать жертву и заставить скорее совершить нужное действие, мошенники придумывают пугающие сценарии. Говорят, что банк заблокировал счет, начислил штраф за кредит или что проведена подозрительная операция.

— В такой ситуации спешить не стоит, две минуты ничего не решат. Сотрудник банка никогда не будет настаивать или спешить. Он же на работе.

— У банка есть бдительные редакторы, а вот мошенники пишут с ошибками. Не дай неграмотному преступнику себя обмануть. Если вы будете соблюдать эти простые меры, то максимально обезопасите свои деньги, и карточным мошенникам будет сложнее получить доступ к ним!

В полицию г. Рыбинска обратился горожанин и сообщил о том, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Под предлогом отмены несанкционированной операции, которая якобы совершена с его карты, с целью обеспечения безопасности денежных сбережений, завладел принадлежащими ему деньгами, которые заявитель в терминале оплаты перевел, выполняя указания «лжеработника» банка на указанный им счет. Ущерб составил сумму 40000 рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие.

Сотрудники полиции информируют:

— Из банка всегда звонят с официальных номеров, указанных на сайте. Необязательно помнить номер, но он должен хотя бы быть местным или федеральным (8−800)

— Смс из банка приходят в одну и ту же переписку, а не новым сообщением

— Сотрудник банка видит на экране всё, что банк о вас знает. Если собеседник не готов ответить на простой вопрос, например, назвать остаток по карте, с уверенностью можно сказать, что это мошенник.

— Сотрудники банка никогда не спросят номер карты — они и так его знают. А смс-код для подтверждения операции — это все равно, что пароль. Не зря же во всех смсках от банка огромными буквами пишут: «Не сообщайте этот код никому, даже сотруднику банка!» Так вот, его действительно не следует никому сообщать — предупреждения не просто так пишут.

— Чтобы напугать жертву и заставить скорее совершить нужное действие, мошенники придумывают пугающие сценарии. Говорят, что банк заблокировал счет, начислил штраф за кредит или что проведена подозрительная операция.

— В такой ситуации спешить не стоит, две минуты ничего не решат. Сотрудник банка никогда не будет настаивать или спешить. Он же на работе.

— У банка есть бдительные редакторы, а вот мошенники пишут с ошибками. Не дай неграмотному преступнику себя обмануть. Если вы будете соблюдать эти простые меры, то максимально обезопасите свои деньги, и карточным мошенникам будет сложнее получить доступ к ним!

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась 94-летняя горожанка и сообщила о том, что неизвестная гражданка обманным путем похитила у нее деньги в сумме 10 тысяч рублей. Установлено, что по месту жительства в центре города к заявительнице в дом пришла неизвестная, представившись работником пенсионного фонда и сообщив пенсионерке, что ей положена компенсация за оплату коммунальных услуг по квартире. В ходе беседы с пенсионеркой, неизвестная обратила внимание на денежные средства которые лежали у хозяйки на столе и, воспользовавшись ситуацией, когда пенсионерка отвлеклась, похитила 10 тыс. рублей.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Ведется следствие. Сотрудники полиции разыскивают женщину совершившую кражу.

Чтобы избежать подобных неприятностей, не вступайте в общение с незнакомыми людьми, какими бы безобидными они вам не казались. Не откликайтесь на предложение погадать, исцелить, разменять деньги и т.п. Профессиональные мошенницы — хорошие психологи, они умело входят в доверие к людям. Знайте об этом и будьте осторожны. Никогда не впускайте незнакомых людей в свой дом!

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестные лица из дома, расположенного в Арефинском сельском поселении похитили имущество. В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый ранее судимый житель Рыбинского района 1975 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, мужчина пояснил, что в конце декабря путем взлома двери проник в дом и похитил продукты питания и магнитофон. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Подозреваемый находится в СИЗО-2 за ранее совершенное преступление. Расследование продолжается.

Позднее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило еще одно сообщение о том, что неизвестные лица из дома, расположенного в Заволжском микрорайоне, путем срыва замка на входной двери проникли в дом и похитили имущество и строительный инструмент. Ущерб составил 49500 рублей. В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый местный житель 1995 г.р. Изъять похищенное не представилось возможным. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска и сообщила, что при проезде в троллейбусе до остановки «площадь Дерунова» неизвестные из кармана куртки ее сына похитили сотовый телефон. Ущерб составил более 32 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Сотрудники полиции напоминают: Чаще всего так называемые карманные кражи совершаются из карманов одежды и из сумок. Уберечься от воров-карманников возможно только в том случае, если вы будете всегда помнить и соблюдать следующие рекомендации:

— Следите за тем, чтобы ваша сумка была всегда застегнута, в многолюдных местах, общественном транспорте старайтесь не выпускать ее из поля зрения.

— Будьте предельно внимательны и осторожны, особенно в переполненном транспорте, а также при посещении магазинов, рынков и других многолюдных мест. Если же кража все-таки совершена, то незамедлительно обратитесь в полицию по телефону «02».

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» в отношении жителя г. Рыбинска 1984 г.р., который 19 января в районе ул. 50 лет ВЛКСМ сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен водитель автомашины «Daewoo Nexia», который находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее водитель уже был привлечен к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления и лишен права управления транспортными средствами. Расследование продолжается.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено два уголовных дела по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Подозревается в совершении преступления ранее судимый, не работающий житель микрорайона Копаево 2000 г.р. Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что совершил хищение 12 стыковых накладок с железнодорожных путей, которые сдал в пункт по приему лома металла. Сумма ущерба составила более 5 тыс. рублей. Расследование продолжается.

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