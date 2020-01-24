У природы нет плохой погоды?

Температура в центрально-европейской части России вновь вернется к привычным для нынешней зимы нулевым показателям уже в ближайшие выходные дни.
Да, прогноз синоптиков, для любителей русской зимы, неутешителен. Циклоны, один за другим идущие с севера Скандинавии в Сибирь вдоль арктического побережья ЕТР, продолжают поставлять теплый и влажный воздух как в северные, так и в центральные области. 23 января центральный федеральный округ оказался между двумя циклонами. Температура воздуха заметно понизилась, пошел снег. А на подходе уже новый циклон.
24 января он только подберется к западным границам России. Но его атмосферные фронты дотянутся до ЦФО. Ночью немного морозно, а днем снова оттепель. Далее циклон уже захватит среднюю полосу. И уже традиционно для нынешней зимы сохранится ненастная и теплая погода.
Среднесуточная температура воздуха превысит норму на 8-10 градусов.
В Москве, Ярославле и Санкт-Петербурге 25-26 января температура будет колебаться от +2 в дневные часы, до -4 градусов ночью.
На следующей неделе характер погоды не измениться.
Атмосферное давление в выходные 737-747 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 6 метров в секунду.
В Рыбинске самым холодным 26 января было в 2017 году: -31,0 градус. А в это день 1986 года было относительно тепло: +3,3 градуса.
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