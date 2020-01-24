У природы нет плохой погоды?

У природы нет плохой погоды?

24.01.2020, 7:33, Главная тема
Теги: ,

Температура в центрально-европейской части России вновь вернется к привычным для нынешней зимы нулевым показателям уже в ближайшие выходные дни.

Да, прогноз синоптиков, для любителей русской зимы, неутешителен. Циклоны, один за другим идущие с севера Скандинавии в Сибирь вдоль арктического побережья ЕТР, продолжают поставлять теплый и влажный воздух как в северные, так и в центральные области. 23 января центральный федеральный округ оказался между двумя циклонами. Температура воздуха заметно понизилась, пошел снег. А на подходе уже новый циклон.

24 января он только подберется к западным границам России. Но его атмосферные фронты дотянутся до ЦФО. Ночью немного морозно, а днем снова оттепель. Далее циклон уже захватит среднюю полосу. И уже традиционно для нынешней зимы сохранится ненастная и теплая погода.

Среднесуточная температура воздуха превысит норму на 8-10 градусов.

В Москве, Ярославле и Санкт-Петербурге 25-26 января температура будет колебаться от +2 в дневные часы, до -4 градусов ночью.

На следующей неделе характер погоды не измениться.

Атмосферное давление в выходные 737-747 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 6 метров в секунду.

В Рыбинске самым холодным 26 января было в 2017 году: -31,0 градус. А в это день 1986 года было относительно тепло: +3,3 градуса.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика