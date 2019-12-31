В городе устраняют последствия первого серьезного снегопада

С 30 на 31 декабря в Рыбинске прошел первый серьезный снегопад. Высота снежного покрова составила местами 10 и более сантиметров.
Впервые в этом сезоне дорожники вышли на полноценную зимнюю уборку. За ночь с центральных городских улиц вывезено 650 кубометров снежной массы, расчистка продолжается.
В предновогоднюю ночь на улицах города работали 14 единиц специальной техники МУП «ДЭС». В ночное время рыбинские дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта, расчищали две уборочные автоколонны. В настоящее время работает одна колона из пяти автомобилей.
Тротуары и остановочные павильоны приводят в порядок рабочие ООО «ДЭО». К уборке привлечены четыре трактора, мотособака, 60 дворников.
— Сейчас стоит задача не только расчистить снег с дорог и тротуаров, но и максимально вывезти снежную массу из центра города. За ночь вывезено 650 кубометров снега. Это нормальный зимний объем. Работа продолжается, — рассказал Александр Ермилов, директор МБУ «Управление городского хозяйства».
По микрорайонам расчистку дорог проводят подрядные организации — ООО «Амарис», ИП Новиков, ООО «Зеленстрой».
Пресс-служба администрации города Рыбинска
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