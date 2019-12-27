В тот год осенняя погода

Стояла долго на дворе,

Зимы ждала, ждала природа.

Снег выпал только в январе…

Быстрая смена воздушных масс в конце года обеспечит в центрально-европейском регионе России переменчивую погоду на фоне переходов температуры через 0 градусов.

Метеорологи прогнозируют небольшой снег в понедельник и потепление во вторник, при этом надежда на снег в новогоднюю ночь все-таки остается.

Пока настоящая русская зима обживает лишь восточную часть Русской равнины. Например, в Воркуте столбики термометров в среду показали почти -36 градусов. Это самая низкая температура здесь с начала декабря. Морозы под -30 ударили и южнее. В Башкирии и Оренбуржье, как и в Заполярье, было на 12-13 градусов холоднее нормы.

В центре России, при норме среднемесячной температуры декабря: -6 … -7 градусов, фактическая температура месяца по данным наблюдений составила 0. Отклонение от нормы порядка +7 градусов.

Но сейчас холод с востока Русской равнины станет активнее пробиваться на запад. Этот очаг оттесняет к границам страны облачные поля фронтальных разделов. На западе и севере европейской части России ожидаются осадки, но и здесь их интенсивность будет небольшой, лишь местами в Архангельской области и Коми может выпасть около 10 мм за сутки.

При этом, антициклон не задержится в регионе, его будет активно оттеснять циклон с севера, но в его теплой части температура будет повышаться, погода станет ветреной. В понедельник ночью при -7 … -2 градусов временами будет идти снег, днем переходящий в мокрый снег, потеплеет до -2 … +3. А накануне Нового года временами ожидаются небольшие осадки, ночью -3 … +2, днем 0 … +5.

В Москве и Ярославле 28-29 декабря подморозит до -8 градусов. А в Санкт-Петербурге будет чуть ниже нуля.

Атмосферное давление в выходные 757-766 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 5 метров в секунду.

В Рыбинске самым холодным 29 декабря было в 1978 году: -26,3 градуса. А 28 декабря 2011 года было тепло: +4,2 градуса.

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