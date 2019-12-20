Декабрьское тепло задержится

По прогнозам на ближайшую неделю тепло не собирается уходить из Европейской части России, более того, температурная аномалия будет составлять до 10 градусов.

Штормовой циклон, накрывший регион в четверг, к выходным окончательно покинет ЦФО, устремив путь на Урал. Его место займет промежуточный гребень высокого давления, что приведет к росту атмосферного давления в столичной области и уменьшению облачности.

В воскресенье атмосферное давление станет понижаться, скажется влияние нового атлантического вихря. Существенных осадков не ожидается, но с южным ветром в центр России вновь станет поступать тепло.

Следующая теплая волна придется на 23-24 декабря. Не исключено, что для этих дат температура будет близка к климатическим рекордам.

21-22 декабря в Москве и Санкт-Петербурге ожидается от до 4 градусов тепла. В Ярославле -1 … +1. Будет пасмурно, с небольшими осадками.

В начале следующей недели вновь ожидаются небольшие осадки. Днем температура может повысится до +5 … + градусов.

Атмосферное давление в выходные 753-754 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный, до 4 метров в секунду.

В Рыбинске самым холодным 22 декабря было в 1985 году: -29,3 градуса. А 21 декабря 2015 года было тепло: +8,8 градусов.

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