Рыбинский проект участвует в отборе программы

В Рыбинске может появиться выставочно-презентационный интерактивный центр современных технологий и компетенций. Проект с таким названием участвует в отборе программы развития городских сообществ «100 городских лидеров».

Для того чтобы попасть в программу, проекту нужно стать одним из лидеров голосования на сайте. Отдать свой голос за рыбинский проект можно до 15 января (https://100gorodov.ru/improject-824/ideas/2332). Вся процедура голосования занимает меньше минуты.

Многофункциональный центр сформирует кластер нового типа на территории Рыбинска, объединяя промышленный и культурный потенциал города. Это даст возможность посещения современного, интерактивного, промышленного, выставочного пространства с примерами изобретения и производства новейших изделий авиационной, судостроительной, радиолокационной, приборостроительной, кабельной и других фундаментальных рыбинских тематик. Формат — интерактивные и мультимедийные технологии: 3d проекции и модели, аудиовизуальные инсталляции, технологии «дополненной реальности» и цифровые двойники.

Для того чтобы проголосовать за создание этого проекта, необходимо зарегистрироваться на сайте https://leader-id.ru/registrations/, заполнив все необходимые поля. Затем перейти на сайт проекта https://100gorodov.ru/users/sign_in и поддержать своим голосом рыбинский проект.

Проектные заявки, за которые проголосует более 200 человек, получат комментарии экспертов по улучшению и доработке до их подачи на основной конкурсный отбор, который пройдет с 15 января по 16 февраля 2020 года. Заявкам, за которые проголосует более 500 человек, будет добавлен +1 балл при их оценке на основном отборе. Проект с наибольшим числом голосов станет участником программы «100 городских лидеров» вне конкурса.

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«100 городских лидеров» — это программа Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив и Российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Ее цель — развитие городских сообществ и их активное включение в процессы изменения российских городов к лучшему.

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