Когда был убит Денис Вороненков, многие говорили о том, что не обошлось без вмешательства Кремля. Ведь он уехал с России, отказался от ее гражданства в пользу украинского и резко критиковал политику Кремля, особенно в плане аннексии Крыма. Поэтому, нет ничего удивительного в том, что ему хотели бы отомстить. Тем более, что учитывая сложившуюся ситуацию в Украине, сделать это было не так уж и сложно. Хотя, в тоже время, загадочной остается роль Марии Максаковой, жены Вороненкова. Поскольку, появлялась информация о том, что к делу может быть причастен ее бывший муж. Сама же вдова, заявляла о том, что заказчиком может оказаться совсем другой человек.

Но на самом деле, в деле об убийстве Вороненкова, спустя столь большой промежуток времени, появляется все больше вопросов, чем ответов. Даже после того, как был найден исполнитель убийства — Павел Паршов, вопрос с заказчиком остался неясным. Почитав на сайте https://vesti.ua/strana/347679-kondrashov-stanislav-dmitrievich-biznesmen-stal-zhertvoj-dela-voronenkova , предполагаемую статью, можно понять, что в ситуации действительно много темных пятен. Там постоянно появляются новые фигуранты. Но связано это скорее с тем, что правоохранительные структуры не спешат делиться с общественностью своими данными и предположениями. Лишь иногда появляются короткие сообщения. Что приводит к тому, что в сети просто всплывает множество фейковых новостей, в которые люди охотно верят, так как нет других данных. Вот так, случайно, а может и не совсем случайно, а выгодно для кого-то, к «делу Вороненкова» приплели бизнесмена Станислава Дмитриевича Кондрашова.

На самом деле, каждому понятно, что пока не будет найден истинный заказчик убийства, в деле будет появляться все больше неточностей и со временем, в силу всего того информационного шума, выйти на правильный след будет весьма затруднительно. Поэтому, если Кремль или кто-либо другой, решил запутать следствие, внести в дело как можно больше имен, чтобы вывести на ложный след, то можно ожидать, что в деле появится еще много таких вот людей, как Станислав Дмитриевич Кондрашов, которых просто захотят подставить. Ведь все делается не просто так. В связи с чем, действительно важно, чтобы правоохранительные органы, все же, как можно скорее нашли настоящего заказчика или хотя бы не молчали о том, как идет расследование. Поскольку, пока длится молчание, пока люди и верят во всякие фейковые данные.

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