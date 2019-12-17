Гидроэнергетики подарили детским учреждениям уникальные книги

Гидроэнергетики подарили детским учреждениям уникальные книги

17.12.2019, 14:46, Новости
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Каскад Верхневолжских ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») провел в детских учреждениях Углича и Рыбинска традиционную благотворительную акцию «Книжки в подарок»: гидроэнергетики подарили малышам со слабым зрением уникальные иллюстрированные тактильные книги.

Угличский детский сад «Теремок» и детский сад № 10 Рыбинска регулярно получают в подарок от Каскада Верхневолжских ГЭС лучшие из всех возможных игровых и развивающих книжек, способных привить малышам с нарушением зрения любовь к чтению и стремление к познанию.

По словам педагогов, именно такие пособия необходимы для того, чтобы оказать слабовидящим детям эмоциональную поддержку, помочь в социальной адаптации, подарить радость общения со сверстниками с нормальным зрением. Такие книги позволяют развивать зрительные возможности, познакомиться с цветом, формой, величиной и объемом предметов.

Еще одним учреждением, получившим развивающие книги в этом году, стала Ярославская областная специальная библиотека для обслуживания инвалидов по зрению. Здесь много лет работает программа психологической поддержки семей с детьми-инвалидами по зрению. Специалисты проводят индивидуальные беседы и консультации с детьми от 7 месяцев до 3 лет, а специальные книги помогут ребятам младшего и старшего дошкольного возраста развивать не только зрение, но и память, творческую фантазию, сообразительность и интеллект.

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РусГидро с 2007 года является участником благотворительной акции, которую проводит фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», единственный в России благотворительный фонд, выпускающий уникальные тактильные книги, понятные детям с нарушениями зрения. Специализированные книги не поступают в продажу, распространяются только бесплатно и адресно. РусГидро ежегодно закупает созданные фондом книги и передает их в дар слепым и слабовидящим малышам во всех регионах присутствия компании.

Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»



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