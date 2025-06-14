В Биробиджане возобновили уголовное дело об убийстве Грибоедова и русских дипломатов в 1829 году в Тегеране

Пресс-секретарь Следственного комитета России по Еврейской автономной области Соломон Иванов в интервью «Биробиджанской правде» сообщил о возобновлении расследования уголовного дела 1829 года о резне в русском посольстве в Тегеране.

Следователям, экспертам и историкам предстоит воссоздать картину преступления и установить конкретных злоумышленников, которые убили главу дипмиссии Александра Грибоедова и ещё 55 человек.

«Это злодеяние не имеет срока давности – Россия потеряла не просто выдающегося дипломата, но и великого литератора и композитора. Мы установим всех виновных и привлечём суду или их, или их потомков», – сказал Иванов.

Согласно материалам доследственной проверки, потенциальными обвиняемыми по делу могут стать не менее 300 человек у которых в настоящий момент имеется в общей сложности 10-12 тысяч потомков. Если суд признает их виновными, то им грозит по 10 лет тюрьмы и крупный денежный штраф.

—