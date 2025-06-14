Школьники, которых с 1-го класса учили программированию на Haskell, оказались неспособны объяснить свою мысль без теории категорий

Выпускники экспериментальной школы в Нижнем Новгороде, где с первого класса преподавали программирование на языке Haskell, столкнулись с неожиданной проблемой при поступлении в вузы. Комиссии по приему экзаменов оказались не в состоянии понять объяснения абитуриентов, изобилующие терминами из теории категорий и функционального программирования.

По словам членов приемной комиссии факультета теоретической физики МГУ, абитуриенты, прошедшие «хаскелевскую» подготовку, даже при объяснении самых простых вещей, таких как причины выбора будущей профессии, начинали строить сложные абстракции, оперируя понятиями функторов, монад и лямбда-исчислений.

Один из абитуриентов, пытаясь объяснить, почему он хочет изучать физику, заявил, что его «влечёт к исследованию эндоморфизмов пространственно-временного континуума с сохранением структуры, выраженных в терминах стрелок и объектов категорий». Другой абитуриент, при ответе на вопрос о любимой книге, вместо названия произведения начал описывать «категориальный изоморфизм между структурой текста и его семантическим представлением». Дошло до того, что просьба назвать свое имя вызывала построение монадической цепочки вычислений.

«Вроде бы дети умные, образованные, но говорить с ними невозможно. Они не могут просто сказать: Я хочу стать врачом, потому что хочу помогать людям» Нет, им нужно обязательно построить категориальную модель человеческого организма и доказать теорему о его гомеоморфизме здоровому состоянию, – рассказала профессор МГУ Вера Курцер. – Мы пытались их переучить, заставить говорить простым языком, но они, кажется, разучились это делать. Теперь они общаются друг с другом исключительно на языке Haskell, генерируя бесконечные последовательности лямбда-выражений. Боюсь, что вместо вуза им придётся поступить в цирк, чтобы найти себе хоть какое-то место в мире».

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