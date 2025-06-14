 

Мнение: Крымский лук – тревожный знак

14.06.2025, 8:52, Разное
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Показательное нечто происходит с сельхозпродуктами. Все уже наслышаны о резком, в разы, подорожании “борщевого набора” овощей, невозможно не отметить резкий рост цены на картошку, которая местами вообще пропала, а в целом в магазинах выросла с 30 рублей до 130-140 р. за тот же самый килограмм. Поразительно. Снаряды уже падают совсем рядом.

Но в числе прочего заметил, что в последнее время куда-то исчез знаменитый крымский, или ялтинский лук. Я его всегда любил, только до 2014 года крымский лук был редкий гость на прилавках. А вот с момента присоединения Крыма сам этот крымский лук стал популярен и появился сразу везде. Я с тех пор начал его покупать постоянно – уж очень хорош красный ялтинский лук во всяких салатах! Сказка.

И нельзя было не заметить, что появление крымского лука волшебным образом совпало с “возвращением Крыма в родную гавань”. Он стал привычным уже составляющим нашего московского набора овощей, многие уже, уверен, так к нему привыкли, что уже не помнят времена, когда крымского лука просто не было на прилавках. Раз “Крым-наш”, то и крымский лук должен быть везде!

Но вот последние недели что-то я не вижу крымского лука. Пропал. Внезапно и без объяснения причин. Нету в Перекрестке, нет и в овощных палатках. Мне уже знакомая продавщица даже с горя посоветовала взять белый лук, мол, “он такой даже сладкий!” Взял, что делать; неплохо, но до крымского лука не дотягивает.

Начинаю задумываться о символическом смысле происходящего. Если в свое время появление крымского лука знаменовало собой Крым-наш, то что ж теперь – исчезновение крымского лука будет сигналом, что дела пошли в обратную сторону? Я почитал историю этого продукта – да, как ни странно, этот сорт в самом деле специфически ялтинский, там был выведен, и, что самое смешное, только в Ялте и ее окрестностях он и может вырасти с ТАКИМ вкусом – нигде больше он не получается. Как в старой хохме капитана Врунгеля про “исландскую сельдь”, мол, вылавливать ее получается только у исландских рыбаков, ни у кого больше не выходит. Так и ялтинский лук – доподлинный вкус получается только у крымчан, у всех остальных такого лука не будет.

Интересно! Что ж выходит – мы снова будем без лука, а потом и без Крыма?

Источник: Размышления вольного социолога




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