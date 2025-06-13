 

Учёные: древние греки называли «сатирой» только новости, прошедшие двойную проверку

13.06.2025, 22:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ходе многолетних исследований учёные Института античной литературы им. академика Зализняка выяснили, что слово «сатира» (σατιρα), которое мы сегодня понимают как жанр комической критики, в действительности обозначало новостные сообщения, прошедшие тщательную проверку на достоверность.

Как утверждают исследователи, термин «сатира» использовался для обозначения текстов, которые были дважды проверены на соответствие фактам – сначала писцом, а затем специальным цензором, отвечавшим за отсеивание лжи и пропаганды. Эти сообщения, как правило, содержали сухую констатацию фактов, лишённую каких-либо оценочных суждений или эмоциональной окраски.

Особое внимание уделялось точности цитирования и наличию подтверждающих документов. Сообщения, не прошедшие двойной фактчекинг, считались «нечистыми» и подлежали уничтожению. Археологические раскопки в Афинах подтвердили эту теорию – были найдены таблички с надписью «σατιρα», на обратной стороне которых имелись печати с изображением двух сов, символизирующих двойную проверку.

«Древние греки уделяли огромное внимание достоверности информации, что противоречит устоявшемуся мнению об их любви к мифам и легендам, – пояснил доктор филологических наук Игорь Сидоров. – Слово «сатира» было для них синонимом объективности и беспристрастности. К сожалению, со временем это значение было утрачено, и сатирой стали называть всякую чушь, которая высмеивает власть и народ».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / Германия объявила о немедленной передаче Израилю сотен ракет TAURUS

14.06 / Грета Тунберг организовала в Стокгольме акцию «Вперёд, Иран!»

14.06 / Победителей двое: РФС постановила считать «Зенит» чемпионом вместе с «Краснодаром»

14.06 / В Биробиджане возобновили уголовное дело об убийстве Грибоедова и русских дипломатов в 1829 году в Тегеране

14.06 / Школьники, которых с 1-го класса учили программированию на Haskell, оказались неспособны объяснить свою мысль без теории категорий

14.06 / Мнение: Крымский лук – тревожный знак

14.06 / Даже натуральный сахарозаменитель навредил мозгу

14.06 / Роевой интеллект направил «сумасшедших муравьев» расчистить путь перед сородичами с добычей 

13.06 / Операторы мобильной связи получат право включать аудиорекламу во время телефонных разговоров

13.06 / Алексея Венедиктова лишили звания журналиста за многочисленные интервью другим иноагентам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика