Учёные: древние греки называли «сатирой» только новости, прошедшие двойную проверку

В ходе многолетних исследований учёные Института античной литературы им. академика Зализняка выяснили, что слово «сатира» (σατιρα), которое мы сегодня понимают как жанр комической критики, в действительности обозначало новостные сообщения, прошедшие тщательную проверку на достоверность.

Как утверждают исследователи, термин «сатира» использовался для обозначения текстов, которые были дважды проверены на соответствие фактам – сначала писцом, а затем специальным цензором, отвечавшим за отсеивание лжи и пропаганды. Эти сообщения, как правило, содержали сухую констатацию фактов, лишённую каких-либо оценочных суждений или эмоциональной окраски.

Особое внимание уделялось точности цитирования и наличию подтверждающих документов. Сообщения, не прошедшие двойной фактчекинг, считались «нечистыми» и подлежали уничтожению. Археологические раскопки в Афинах подтвердили эту теорию – были найдены таблички с надписью «σατιρα», на обратной стороне которых имелись печати с изображением двух сов, символизирующих двойную проверку.

«Древние греки уделяли огромное внимание достоверности информации, что противоречит устоявшемуся мнению об их любви к мифам и легендам, – пояснил доктор филологических наук Игорь Сидоров. – Слово «сатира» было для них синонимом объективности и беспристрастности. К сожалению, со временем это значение было утрачено, и сатирой стали называть всякую чушь, которая высмеивает власть и народ».

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