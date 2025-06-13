Операторы мобильной связи получат право включать аудиорекламу во время телефонных разговоров

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий операторам мобильной связи транслировать коммерческую и социальную аудиорекламу во время телефонных разговоров абонентов. По мнению авторов инициативы, это позволит повысить качество обслуживания и рентабельность бизнеса.

В законе позаботились и о абонентах – они смогут выбирать тематику рекламы, которую они хотят слушать. Кроме того, будут доступны отдельные познавательные категории: «новости шоу-бизнеса», «советы по кулинарии», «гороскоп на сегодня» и «патриотические песни». Интеллектуальную систему научат автоматически регулировать громкость рекламы в зависимости от громкости собеседников и тематики их разговора.

«Мы уверены, что нововведение пойдёт на пользу всем. Это также поможет бороться с мошенниками, так как во время разговора будет звучать предупреждение о возможных рисках. Мы верим, что наши абоненты оценят заботу о них», – рассказал один из авторов инициативы.

В то же время снижать стоимость услуг не планируется – наоборот, они несколько подорожают, поскольку операторы понесут некоторые издержки при организации трансляции рекламы, которые надо будет компенсировать. В интересах потребителя рост цены ограничат на уровне 20% от стоимости действующего тарифа.

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