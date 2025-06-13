Алексея Венедиктова лишили звания журналиста за многочисленные интервью другим иноагентам

Министерство юстиции поддержало инициативу общественного движения «Русская соборность» о лишении иностранного агента Алексея Венедиктова звания журналиста за «действия, недостойные высокого звания работника СМИ».

«Мы годами терпели выходки этого гражданина, но в последнее время он перешёл все границы. Только в этом году он минимум раз пять давал интервью иноагентам, а честный журналист так себя не ведёт», – сказал глава «Русской соборности» Аркадий Вышинский.

Теперь активисты планируют лишить экс-главреда радиостанции «Эхо Москвы» диплома историка, который Венедиктов получил в Московском государственном педагогическом институте в 1978 году.

Общественники считают, что «высокое звание учителя, а особенно учителя истории, несовместимо с антигосударственной позицией».

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