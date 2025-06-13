 

Хавьер Милей договорился с организаторами «Игры в кальмара» о проведении новых игр в Аргентине

13.06.2025, 21:53, Разное
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Президент Аргентины Хавьер Милей объявил об удачных переговорах с создателями знаменитой «Игры в кальмара». Следующие игры пройдут на одном из островов архипелага Огненная Земля и будут называться «игрой в футбол», связывая новый сезон с аргентинской тематикой. 

Как заявляет сам Милей, 150 добровольцев из беднейших слоёв общества смогут посоревноваться за приз в $100 млн. Планируется также организовать многомиллионную продажу прав на телетрансляцию соревнований, средства от которой пойдут в аргентинский бюджет. Организаторы держат в секрете, каким будет каждый из раундов игры, однако уже намекнули, что некоторые из раундов посвятят футболу и вертолётам. Также специально для игр построят стадион вместимостью 20 тысяч человек, а билеты на игры можно купить уже сейчас на сайте организаторов.

«Южная Корея слегка всем приелась, поэтому мы решили сменить место проведения игр, – сказано в официальном аккаунте «Игр в кальмара». – Среди кандидатов на проведение нового сезона было много хороших стран. С нами связывался, например, президент Сальвадора и предложил набрать в качестве игроков заключенных там членов банд, а в качестве приза предлагать освобождение из тюрьмы. Мы отказались, потому что освобождать победителей он предлагал, сбрасывая их с 80-метровой вышки».

Президент Аргентины считает, что игры – способ выбраться из нищеты для представителей самых бедных слоёв населения. 

«Мы получим зрелище, а кто-то из счастливчиков получит многомиллионный денежный приз. Так работает индустрия развлечений при анкапе: всё добровольно, все довольны и все согласны», – заявил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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