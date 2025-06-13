ЦРУ потратило миллиарды долларов, чтобы заставить носителей лучшего в мире советского образования забыть основы школьных предметов

В США начали рассекречивать материалы по проекту ЦРУ «Морфий-84» – как оказалось, американское ведомство потратило около 30 млрд долларов на то, чтобы советские граждане, получившие лучшее в мире образование, забыли основы школьных предметов и лишились всякого критического мышления.

Как утверждается в документе, датируемом декабрём 1982 года и подписанном директором разведки Уильямом Кейси, перед планируемым развалом СССР необходимо было «нормализовать» советских граждан, чтобы они не устроили «шторм» на международном рынке труда.

«По индексу практической результативности (ИПР) образование в СССР на порядок опережает капиталистическую систему – приблизиться к советской школе смогли лишь в Китае и отчасти в Японии, – писал в докладной записке заместитель директора ЦРУ Абрахам Доул. – Считаем необходимым не только запустить реформы по приведению советского образования к общемировому стандарту, но и нормализовать, привести к общему уровню тех, кто уже его получил или получает прямо сейчас».

В ответ Кейси одобрил план из 30 пунктов, который предусматривал «полную дезинтеграцию достижений образовательной системы потенциального противника» через особым образом сформированную информацию в публичном поле: статьи в газетах, рок-музыку, выступления на телевидении и по радио. В частности, на одном из совещаний он обещал президенту «погрузить советских людей в пучины мракобесия».

«Они забудут правила русского языка и основы арифметики, они начнут верить в магию, в антинаучные теории, в возможность зарядить воду через телевизор. Благодаря нашей пропаганде, и только благодаря ей, они забудут основы школьных предметов, перестанут относиться к информации критически и погрузятся в десятилетия глупости, алчности, похоти и жадности», – докладывал директор ЦРУ Рональду Рейгану в марте 1985 года.

Был ли реализован план до конца, неясно – в ведомстве рассекретили лишь часть материалов за 1984 и 1985 год, по которым истёк 40-летний срок давности. Кроме того, в Конгрессе уже потребовали прекратить публикацию и усилить секретность, поскольку в этих документах, как заявил сенатор и бывший разведчик Майк Пол, содержится «ценная информация о технологиях, которые ещё используются».

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