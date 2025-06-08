Мнение «аналитика»: О жизни юного Рахымбека… Так вот ты какое — будущее Москвы?

В маленьком дворике нового многоквартирного дома на детской площадке играет юный москвич Рахымбек. В полном одиночестве. Другие дети этого дома не любят, когда Рахымбек появляется во дворе. И вовсе не из-за тёмно-карих глаз и смуглой кожи. Просто этот мальчишка — ненадёжный партнёр для игр: он истеричен, любит чужие игрушки и легко лезет в драку. А если ему достаётся, тут же на «обидчиков» коршуном налетает его мамаша. Вечно в халате, накинутом поверх койнока, и платке-хиджабе, она моментально срывается на крик, который долетает до самого последнего этажа. Если этого мало, к ней присоединяются бабушка и тётя Рахымбека. Тогда крики разносятся уже по всей улице.

Ещё у Рахымбека есть старшая сестра. Она уже школьница и находится в том возрасте, когда за девочками начинают ухаживать мальчики. Пока все её кавалеры тоже темноволосые и кареглазые. Иногда, по вечерам, они заходят в этот двор, и тогда он наполняется легко узнаваемыми звуками восточной музыки. Но всё цивильно — строго до 23-00. Поэтому участковый инспектор только разводит руками в ответ на жалобы жильцов: формально закон не нарушен.

Глава семейства Билал редко появляется во дворе. Он работает где-то в доставке, а по вечерам помогает своим соотечественникам собирать вторсырьё по местным свалкам. Картон, металлолом, тряпьё — для всего хватает места в его старенькой «Газели». А днём она развозит крупногабаритные заказы по клиентам. Когда Билал после «второй смены» возвращается домой, это всегда чувствуется, и в лифт вместе с ним соседи стараются не заходить вовсе не из-за «ксенофобии». Но опять же, закон не нарушен.

Эту историю рассказала мне риелтор, которая помогала своему клиенту переселиться из этого прекрасного многоквартирного нового дома. Всё получилось, но пришлось «немножко доплатить» за скорость решения вопроса.

Ну а теперь самое интересное. Дом построен по программе реновации в Москве. Это значит, квартиры там получали бывшие жители «хрущёвок». Либо собственники жилья, либо съёмщики по социальному найму. К слову, сейчас нет законодательных ограничений на покупку недвижимости в домах, подлежащих реновации. Но ценник на метр там примерно как в современных ЖК: жители пятиэтажек тоже ведь не дураки и хорошо понимают, сколько реально должно стоить жильё в доме «под реновацию». Что касается договора соцнайма, то получить квартиру по нему могут исключительно граждане РФ, зарегистрированные в регионе (иногда и с определённым «цензом оседлости») и признанные а) малоимущими, б) нуждающимися в улучшении жилищных условий. Причём ожидание занимает годы и годы…

Так как же Билал и его семейство, сравнительно недавно «понаехавшие» из одной южной республики, смогли получить квартиру в новом доме по реновации?

—

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках