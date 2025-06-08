Рупор кремлевской пропаганды: Почему не надо стоять у окон во время налета

Очень наглядное раскрытие тезиса, почему не надо стоять у окон во время налетов.

Вчерашний Харьков.

Данные элементарные меры гражданской обороны, актуальны и для нас. МЧС про это не просто так предупреждает.

PS. И еще на тему войны.

Согласно заявлению МО РФ – 90-я танковая дивизия вышла на границы Донецкой Народной Республики, перешла границу и теперь начала развивать наступление на территории Днепропетровской области. В мае бойцы этой дивизии уже вешали флаг на границе, где были развернуты укрепления противника.

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Источник: Colonel Cassad

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