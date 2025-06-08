 

Рупор кремлевской пропаганды: Почему не надо стоять у окон во время налета

08.06.2025, 22:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Очень наглядное раскрытие тезиса, почему не надо стоять у окон во время налетов.
Вчерашний Харьков.

Данные элементарные меры гражданской обороны, актуальны и для нас. МЧС про это не просто так предупреждает.

PS. И еще на тему войны.
Согласно заявлению МО РФ – 90-я танковая дивизия вышла на границы Донецкой Народной Республики, перешла границу и теперь начала развивать наступление на территории Днепропетровской области. В мае бойцы этой дивизии уже вешали флаг на границе, где были развернуты укрепления противника.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Chengdu J-36

08.06 / Мнение: Спецоперация продолжается, план прежний

08.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Запад не оценил сдержанность Москвы

08.06 / Россия станет первым государством, национализировавшим интернет

08.06 / Мнение: Демократии нет, СССР – есть. НБС на марше

08.06 / er:IA – музыка бесконечности

08.06 / Вдоль маршрутов электробусов в Москве установят контактную сеть для постоянной подзарядки

08.06 / Hozo Design выпустила NeoBlade — самый компактный ультразвуковой резак в мире

08.06 / «Трамп тоже понял, что Земля плоская» – Юрий Лоза прокомментировал разногласия президента США и Илона Маска

08.06 / Мнение: Рифмы кокни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика