Рупор кремлевской пропаганды: Chengdu J-36

Первое фото вблизи нового китайского самолета 6-го поколения J-36 Цзянь.

Chengdu J-36

История с крайним фото Цзянь-36 (https://t.me/china3army/36306) возымела своё продолжение

Одно не понятно, то ли спецслужбы Китая водят за нос общественность, то ли в действительности фото с истребителем реальное.

Сообщается, что некоего китайского гражданина по фамилии Вэй уже повязали и передали на «перепрошивку». По некоторым данным уже предстал перед судом. Министерство госбезопасности Китая заявило, что Вэй, работающий фрилансером, сделал снимок самолета во время посещения туристической зоны, используя телеобъектив, а затем из желания похвастаться разместил его в соцсети. Съемка, по данным спецслужб, являлась незаконной и могла привести к утечке военных секретов.

О какой утечке могла обеспокоиться китайская сторона?

Возможно, речь идет о статье (https://www.twz.com/air/this-could-be-our-best-view-yet-of-chinas-j-36-very-heavy-stealth-tactical-jet), опубликованной изданием THE WAR ZONE. В ней есть ряд комментариев по поводу новых особенностей Цзянь-36.

В частности:

размеры машины дают основания полагать, что это тактический бомбардировщик;

три внутренних отсека вооружения: малые боковые отсеки — для ракет «воздух-воздух», центральный большой подфюзеляжный — для тяжёлых ударных систем класса «воздух-земля» и ракет большой дальности;

зеленоватые отражения от двух индикаторов на большом лобовом стекле, подтверждают, что экипаж состоит из двух человек;

две открытых двери по обе стороны крыльев;

нижние два трапециевидных воздухозаборника, а также верхний воздухозаборник;

в носовой части золотистые линзы — вероятно, электрооптические и инфракрасные датчики для обнаружения и целеуказания.

@china3army – цинк

В ообщем, если не монтаж, но на фото китайский блогер фактически спалил раньше времени некоторые конструктивные особенности перспективного китайского самолета 6-го поколения, который должен пойти в серию ближе к 2030-му году.

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Источник: Colonel Cassad

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