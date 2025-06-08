 

Россия станет первым государством, национализировавшим интернет

08.06.2025, 19:33, Разное
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Россия завершает масштабный проект по созданию суверенного национализированного интернета – об этом стало известно из документов Минцифры, подготовленных к рассмотрению в рамках стратегии развития цифровой инфраструктуры до 2030 года.

В 2026 году в стране запустят новую систему управления IP-адресами. Вся база IPv4 (около 4 миллиардов адресов) перейдёт под контроль государства и будет распределяться между гражданами и юридическими лицами на равных началах. Таким образом, Россия станет первой страной в мире, которая целиком национализирует адресное пространство интернета.

– Каждый гражданин получит в пользование свой уникальный IPv4-адрес, который можно будет сохранять при переходе от одного оператора связи к другому. Это снизит нагрузку на оборудование операторов связи и позволит существенно сэкономить на тарифах для населения – расходы на международный доступ фактически исчезнут, – говорится в одной из презентаций.

Особенностью новой системы станет её замкнутость: всё IPv4-пространство будет использоваться исключительно внутри страны. Это позволит защитить рунет и россиян от внешних угроз и существенно упростить управление сетью.

– Поскольку все IPv4-адреса будут находиться под контролем государства, необходимость фильтрации трафика через ТСПУ отпадёт. В случае нарушения правил поведения в суверенном интернете, Ростелеком или Роскомнадзор просто отключат адрес нарушителя и после окончания следственных действий передадут его другому пользователю, – пояснил источник в Минцифры.

Внешний интернет останется «ограниченно доступным» через IPv6. При этом обычные пользователи, как отмечается в материалах, не будут в нём нуждаться, поскольку смогут удовлетворить свои потребности за счёт отечественных сервисов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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