Мнение: Демократии нет, СССР – есть. НБС на марше

Удивительная по своей откровенности беседа – российского «философа» Переслегина, который взялся доказать, что Украина это страна 404. Показательна сама тема – не в силах разгромить Украину на протяжении уже трёх с лишним лет подряд (а до этого еще лет 20, с 2004 года, пытаясь захватить ее непрямыми спецслужбистскими методами), отечественные «мыслители» пытаются ее уничтожить хотя бы теоретически, заодно сильно проговариваясь о самих себе.

Аргументация у Переслегина примерно такая. Мол, Украина никогда за всю свою историю не была государством – с чего бы ей быть им сейчас? Также Переслегин ставит Украине в упрек, как обоснование, что она «ненастоящее» государство, то, что «как может настоящее государство постоянно терять свои территории, а также чтоб оттуда эмигрировали миллионами жители?» На мой взгляд, это «аргумент» из серии, когда бандит называет никчемным лохом и неудачником гражданина, приводя в качестве доказательства «Как может быть нормальным успешным человеком тот, у кого на улице отжали бумажник и угнали машину?» Бандит только скромно умалчивает, что бумажник и машину угнал он сам. Но аргумент в духе, что «некто жертва и лох, если он стал жертвой преступления» – вполне бандитский, который, как мне кажется, можно рассматривать всерьез только в рамках идеологии НБС.

Кстати, «аргумент» мне хорошо знаком – он вполне в ходу среди совков, где и принимается в качестве солидного и бесспорного. Помню еще по службе в армии: солдату постоянно ставят в вину, если у него нет чего-то, хотя ему, возможно, что-то не выдало родное командование, хотя и было обязано. Например, у солдата нет шинели. Почему? Не выдал прапорщик со склада – то ли все продал налево, то ли вообще нет такого размера. Но нет – претензия к солдату, он «проеб…л», три наряда вне очереди! Солдат будет возмущаться, «качать права» – получит еще наряды, а то и пойдет на гауптвахту. В нынешней армии даже боюсь представить, чем это обернется – там сейчас в ходу совсем другие «наказания».

Хотя «вина», которую вменили солдату, это прямое следствие действий самого же начальства; но в России в ходу именно такая «логика» – Логика начальства. Тут мы видим, что она теперь применяется и в «философских» беседах – Украина, оказывается, доказала свою «несостоятельность» как государства тем, что теряет территории и население. Ну-ну. Жутко жить в стране НБС.

Занятно, что по ходу наш «философ» уже совершенно без всякого стеснения плюет на демократию, прямо признавая, что Россия – не демократическое государство, и, более того, этим едва ли не гордится, говоря, что «Россия не демократия, потому что здесь живут образованные люди (такие, надо понимать, как сам Переслегин, закончивший физфак Ленинградского университета и работавший учителем физики в школе; образованные люди, по Переслегину, четко отдают себе отчет обо всех «недостатках демократии»). То есть имеем четкий сдвиг в общественных настроениях, что-то типа такого «окна Овертона» – теперь уже в РФ хорошим тоном стало отрицать демократию как таковую и говорить через губу «а она нам и не нужна».

Точно так же Переслегин, споря с неким своим оппонентом, «легко» разбивает и аргумент, что в России уже 25 лет один человек ею правит. Переслегин отбивается отсылкой… к Англии, в которой, дескать, королева Лизавета «правила» и вовсе 50 лет, и мол, ничего, никто не возражал. Далее Переслегин рассказывает о якобы приверженности России к «монархическому типу правления» и что якобы в России люди любят, когда у правителей долгие сроки правления. При этом он забывает упомянуть, что вообще-то в России отнюдь не монархический принцип правления и царя у страны как бы нет, да и планах это нигде не предусмотрено. Вообще занятно, как это устроено в головах у нынешних российских имперцев: демократия – это, мол, фу, «у нее много недостатков», монархии в России нет и никто из имперцев не требует ее ввести. Тогда естественный вопрос – а на каком основании Россией управляет Путин 25 лет подряд – если демократию мы не признаем, а монархии в России уже 100 лет как нет? КТО этой страной управляет и почему? Неизвестно.

Далее Переслегин переходит уже вовсе на ходовую ересь – начинает уверять, что существование Украины, как и вообще всех постсоветских республик, якобы «противоречит Хельсинкскому акту». Почему? Оказывается, потому в Хельсинки в 1975 году ВСЕ государства… признали границы СССР! Мол, именно поэтому ни о каких границах Украины (как и любых республик СССР, включая, очевидно, и РСФСР) говорить нельзя, но, мол, Россия (??) в начале 90х была еще очень слаба (по Переслегину) и потому «не возражала». Сумасшедшие фрики, что тут сказать. Слушая современных «мыслителей», трудно отделаться от ощущения, что попал в дурдом.

Но потом черт уже совсем пошел по бочкам, и Переслегин заявляет, что «у России вообще нет границ» (любимая фраза Путина, как мы знаем), потому что, мол, еще лет 200-300 назад Россия на севере и на востоке имела «пустоту», и потому, дескать, привыкла к тому, что границ у нее нет

Думаю, если Россия к чему и «привыкла», то 70 лет СССР, который все границы четко обозначил и охранял не хуже, чем границы концлагеря, в ней всю память об «отсутствии границ» выжег каленым железом, странно, что такой отпетый совок, как Переслегин, ее как-то сохранил. Диссидент какой-то.

Но все это было сказано тут ради одной «философской» фразы – что Украина сейчас занимает российскую территорию, Прибалтика занимает российскую территорию, Финляндия занимает российскую территорию, Польша занимает российскую территорию». Выдав этот пассаж, российский мыслитель торжественно завершает – «Ну и поэтому сама Россия тоже старается занимать их территории». Такова, по идее мыслителя, и есть философия современной России.

Аминь.