Вдоль маршрутов электробусов в Москве установят контактную сеть для постоянной подзарядки

Департамент транспорта Москвы сообщил, что до конца года в городе начнут установку контактной сети над маршрутами следования электробусов.

Уникальная инфраструктура поможет транспорту подзаряжаться прямо во время движения. Для этого электробусы дооснастят специальными токосъёмными устройствами на крышах. Это лишь незначительно снизит манёвренность машин, но зато позволит им отказаться от поездок на зарядные станции.

– До конца года мы установим контактную сеть на маршрутах №706 и №796 и в экспериментальном порядке оснастим токосъёмниками 50 электробусов. В 2026-2027 годах по поручению Сергея Собянина проведём масштабную программу дооснащения, в результате которой каждый второй электробус в городе будет получать энергию от контактной сети. К 2030 году мы переоборудуем весь подвижной состав, что позволит отказаться от устаревших зарядных станций, которые сейчас неэффективно используют площади и создают избыточную нагрузку на электросети в местах своего расположения, – рассказал вице-мэр Максим Ликсутов.

В мэрии добавили, что проект дооборудования электробусов выполнен ПАО «КАМАЗ», а со следующего года новые машины для Москвы по умолчанию будут поставляться с токосъёмниками. Параллельно московские специалисты разрабатывают проект не имеющей аналогов контактно-кабельной сети с разветвлениями и пересечениями, первый участок которой уже смонтирован в одном из парков для испытаний.

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