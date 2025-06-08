 

«Трамп тоже понял, что Земля плоская» – Юрий Лоза прокомментировал разногласия президента США и Илона Маска

08.06.2025, 15:33, Разное
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Известный эксперт по геометрии планеты и певец Юрий Лоза прокомментировал громкие разногласия между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском.

По мнению музыканта, американский лидер «наконец-то получил объективные данные разведки» о форме Земли, поэтому принял решение свернуть финансирование множества космических программ.

– А я вам говорил, что Трамп – не дурак, он первый, кто наконец-то узнал правду. Илона понять можно – не хочется терять многолетнюю кормушку, но объективные реалии американской экономики никуда не деть. Если бы Бреттон-Вудская система не дала трещину, он был бы в шоколаде, или если бы вовремя зашортил по моим рекомендациям, – пояснил эксперт.

Лоза высказал удивление, что Маск до сих пор упорно продолжает запускать свои ракеты в «отфотошопленный космос», ведь «все нормальные люди давно знают, что за горизонтом Атлантики – просто большая фанера».

– Все эти «Старшипы», «Драконы» или как их там – одна большая фальсификация. Трамп боится об этом сказать сразу напрямую потому что придётся уволить тысячу синекурщиков из NASA. Но первый шаг в правильном направлении сделан, – заключил Лоза.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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