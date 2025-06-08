Мнение: Маткапитал поощряет бедность, а не рождаемость

Недавно Дональд Трамп решил выдавать американкам по 5 тысяч долларов за рождение ребёнка. Значимого эффекта не будет, так как антисемейные установки радикального феминизма в силе: бонус в 5000 долларов Трамп собирается выдавать молодым мамам, а не молодым семьям, как было бы в здоровом обществе. Однако это всё ещё лучше, чем в России, так как у нас и того нет.

На первый взгляд, в России с выплатами за рождение детей как минимум не хуже: материнский капитал составляет сейчас около 700 тысяч рублей, что значительно больше, чем американские 5000 долларов. Проблема в том, что в России выплаты вообще не являются ни помощью молодым семьям, ни наградой за рождение детей. Наш маткапитал — это пособие для бедных, причём с явным прицелом на социальную группу «люмпены». Благополучные родители при некотором везении тоже могут потратить маткапитал, но, вообще, маткапитал рассчитан не на них.

Судите сами.

1. На руки маткапитал не выдают. Было бы удобнее просто выдавать родителям вместе со свидетельством о рождении, но получательницу маткапитала чиновники видят или пьянчужкой, которая тут же полученные «деньжищи» пропьёт, или матерью-ехидной, которая купит себе новый айфон и улетит в отпуск на Мальдивы, пока её ребёнок будет голодать.

2. Деньги оформляют только на мать — не на главу семейства и не на супружескую пару. Подразумевается, что надёжно установить можно только мать ребёнка, тогда как отец либо вообще неизвестен (так как на той вечеринке было полно народу), либо давно уже объелся груш.

3. Тратить деньги на ребёнка разрешают только под строгим контролем чиновников. Оплатить няню, специализированный детский сад, лечение в частных клиниках, новый компьютер, поездки на такси или хотя бы еду в общем случае нельзя. Большая часть пунктов из списка выше прямо запрещена, а другие доступны только теоретически, так как обставлены непреодолимой бюрократией.

Видимо, предполагается, что получательница маткапитала — идейная безработная, у которой полно времени, чтобы стоять в очередях, а её дети абсолютно здоровы. Почему запрещено покупать на маткапитал еду, тоже понятно — чтобы молодая мама не пила спиртное за государственный счёт.

4. Жильё покупать разрешают, но тут чиновники тоже страхуются. Ведь если разрешить нашей пьянчужке покупку недвижимости, так она купит комнату, потом продаст её, а деньги пропьёт. Поэтому чиновники придумали хитрую систему защиты: если дом или квартира покупаются с участием маткапитала, детям надо выделить долю в собственности, причём такую, какую назначит опека. К примеру, если вы оплачиваете маткапиталом 5% от стоимости квартиры, вас могут обязать выделить ребёнку долю в 33%. Продать потом купленную с участием маткапитала квартиру — целое приключение, особенно при переезде в другой город. В большей части городов, особенно в миллионниках и уж точно в Москве, разумнее токсичным маткапиталом квартиру не портить — дешевле будет купить на свои.

5. Может быть, можно вложить маткапитал в акции, чтобы ребёнок получил хорошую сумму к 18 годам? Не смешите! По мнению чиновников, получательницы маткапитала разбираются только в акциях на дешёвое пиво, да и планируют не на 18 лет вперёд, а максимум на 18 часов — до открытия винного магазина.

Зато маткапитал можно направить на будущую пенсию — то есть положить в какой-нибудь пенсионный фонд, который с гарантией прожрёт и обесценит всё вложенное. Если вы не читали отчётов наших пенсионных фондов, краткая справка: они обращаются с чужими деньгами до того плохо, что иногда разумнее действительно пропить.

6. На первого ребёнка государство выдаёт маткапитал в 700 тысяч. На второго — уже только 200 тысяч рублей. На третьего — ноль. Вероятно, чиновники думают, что пьющая мать-одиночка и с двумя-то детьми с трудом справится. Куда уж ей третьего заводить… а если случайно заведёт, то пусть уж тогда живёт на алименты: хоть один из трёх отцов да должен работать в перерывах между отсидками.

Выше я описал логику политиков и чиновников, отвечающих за маткапитал. Как верно указывают читатели, в России под видом помощи родителям помогают малоимущим, причём с такими характерными ограничениями на траты, что маткапитал честнее было бы назвать «матмаргинал». Скажу больше: некоторые думают, что если в семье 8-10 детей, то семья «живёт на пособия». Как бы не так! Когда многодетные родители хорошо зарабатывают, государство помогает им нехотя, эпизодически и по чуть-чуть. Главное условие получения помощи от государства — не множество детей, а низкий доход. Бедность — вот заслуга, которую государство готово поощрять и вознаграждать охотнее всего.

Вернёмся к плану Трампа выдавать по 5000 долларов за рождение ребёнка. Если идея станет законом, что не факт, и если американские чиновники не подменят стимуляцию рождаемости на поощрение бедности, то эти 5000 долларов будут значительно эффективнее, чем маткапитал в России.

В России семьи получают на трёх детей 900 тысяч рублей, при этом чиновники так сильно ограничивают возможность потратить маткапитал, что он часто лежит невостребованным. В США, если закон примут, матери трёх детей просто выдадут 15 тысяч долларов на руки, и она пополнит ими семейный бюджет.

Забавный факт: знаменитое «государство не просило вас рожать» — это фраза, оскорбительная по форме, но невинная по сути. Затравленная за своё косноязычие чиновница всего лишь хотела сказать молодым людям, что позиция «мне все должны» — плохая позиция, прежде всего для них самих, и что они должны быть более самостоятельными, брать на себя ответственность за свою судьбу.

Маткапитал, напротив, безобиден по форме, но оскорбителен по сути. Государство отбирает деньги в виде налогов у благополучных семей, чтобы поощрить ими семьи неблагополучные. Складывается впечатление, что полные семьи, в которых отец усердно работает и хорошо обеспечивает семью, государству не нужны. Русский — значит бедный, пьяный и непутёвый. Пусть беспутная мамаша рожает одного-двух детей от случайных отцов, а уж чиновники позаботятся, чтобы она не пропила материнский капитал.

Возможно, вы полагаете, что я слишком резок и эмоционален, многое преувеличиваю. Что же, предлагаю провести мысленный эксперимент. Попытайтесь объяснить, почему маткапитал не выдают на руки наличными, не оскорбив попутно молодых родителей, не назвав их дураками и пьяницами, не обвинив их в том, что они плевать хотели на собственных детей или желают им зла. Задачи со звёздочкой — объяснить, куда из названия «маткапитал» делось слово «отец», и объяснить, почему маткапитал нельзя потратить на еду или лечение для детей.