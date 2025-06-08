Рупор кремлевской пропаганды: Новые сигналы оповещения в Севастополе
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Новые сигналы оповещения в Севастополе
Провел заседание Оперативного штаба. Приняли решение о том, что Севастополе вводим еще два дополнительных сигнала оповещения: «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!»
❓Почему введены еще 2 сигнала? По решению Оперштаба, так как враг может активизировать атаки надводными БЭКами, а также проводить комбинированные атаки с применением ракет, БПЛА и морских БЭКов.
‼️Мы разработали новое видео- и звуковое оповещение. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи. Как выглядят и звучат сигналы об опасности и отбое — смотрите в роликах, прикрепленных к этому посту.
‼️В зависимости от угрозы военные будут объявлять:
⚠️ воздушную тревогу
⚠️ баллистику
⚡️ морскую опасность
⚠️⚡️ воздушную тревогу и морскую опасность
❗️❗️ В случае, если враг применяет для атаки морские дроны, ни в коем случае не пренебрегайте сигналом об опасности.
❗️❗️ Если сигнал «Морская опасность» застал вас во время движения катера или парома, дождитесь, пока судно причалит к ближайшему берегу, выйдите на берег, укройтесь в установленных укрытиях, в капитальных строениях, расположенных поблизости.
❗️❗️ Если сигнал «Морская опасность» застал вас во время движения на лодке, катамаране, или вы находитесь на любом плавсредстве — необходимо причалить/ выйти из воды на берег, укрыться в установленных укрытиях, в капитальных строениях, расположенных поблизости.
❗️❗️ При нахождении на пляже: покиньте опасную зону и отойдите от воды минимум на 100 метров. Незамедлительно следуйте в установленные укрытия или капитальные строения на территории пляжа. Для укрытия также подходит естественный рельеф местности.
(с) губернатор Севастополя Развожаев
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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