 

Мнение «аналитика»: О будущем России… Тревожно-то как?

08.06.2025, 0:15, Разное
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Пишут, что стартовал уже второй поток президентской образовательной программы «Время Героев». В его рамках к учёбе приступят 85 участников сами-знаете-чего, среди которых 31 Герой России, а также 72 кавалера ордена мужества.

В их числе люди, безусловно, имеющие заслуги.

Как, например, капитан-штурмовик Валерий Енин. В 42 он заключил контракт с МО РФ. Год спустя штурмовой отряд под его командованием взял под контроль «стратегическую высоту на важном участке наступления». В ходе боя капитан лично уничтожил два дрона несмотря на осколочное ранение правой руки.

Сейчас ему 44 года. Он по-прежнему комвзвода с позывным «Пожар». К наградам прибавились новые нашивки «за ранения». Заслуги его перед Родиной несомненны и неоценимы.

Но как вся его биография коррелирует с выдающимися управленческими качествами?

Или их можно вот так – «взять и развить» до федерального уровня?

Вам при таких раскладах за Россию не тревожно?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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