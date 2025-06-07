 

Мнение: Крик души (9 лет назад)

07.06.2025, 21:55, Разное
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Долой Азию!
Дивная погода стоит в Москве! Прохладно, солнце не жарит. +8, конечно, для июня, пожалуй, маловато; но если выбирать между +35 и +8, я, безусловно, хочу как сегодня.

При этом опять отовсюду слышится нытье: ой-ой, почему так холодно, где же лето, мы хотим солнца и прочий абсурд. Отвечаю как коренной москвич: МЫ никакого солнца не хотим, и такое лето, как сейчас – это прекрасно! Можно даже и чуть потеплее – до +18, но не больше.

Надоела уже эта Азия, ей-богу. Я вот, к примеру, родился в СЕВЕРНОЙ стране, и в ней хотел бы жить. Она меня вполне устраивает. А если кого кровь не греет и нужна подпитка от окружающей среды – добро пожаловать в Бухару и Душанбе, так с точки зрения солнца все прекрасно. Можно и вообще в Африку – там еще лучше. В Индию.

А про Москву скажу – долой азиатчину! Даешь прохладу! Эх, накину куртку и пойду прогуляться – наслажусь погодой (2016)

Хорошо в Москве было 9 лет назад!

Источник: Размышления вольного социолога




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