Рупор кремлевской пропаганды: Милитаризация преступных организаций как фактор криминального мятежа

Статья К.Стригунова посвященная нарастающей милитаризации криминальных организаций на примере латиноамериканских наркокартелей (мексиканские там выделяются на фоне всех остальных).

Милитаризация преступных организаций как фактор криминального мятежа

В течение последних десятилетий преступные организации с экономической мотивацией прошли длительный эволюционный путь, достигнув потенциала, представляющего угрозу территориальной целостности государства, тем самым приобретая признаки субъектов с де-факто политическими целями. Как отмечает В.Н. Лунин в своей работе, «наркобизнес как органическая составная часть современных объединенных преступных группировок постоянно тяготеет к политизации своей деятельности и структур, стремясь в перспективе к созданию некоего наркотеррористического квазигосударства».

В то же время Д. В. Морозов скептически относится к такой возможности, поскольку, по его мнению, «практика показывает, что наркоструктуры предпочитают осуществлять территориальный контроль опосредованно ‒через легально действующие властные структуры. Это позволяет наркокартелям править, оставаясь в тени»

С другой стороны, как показал автор на примере Мекскии и Бразилии при достижении достаточно высокого уровня развития ПО способны осуществлять силовой контроль территорий,

без чего они не в состоянии достигать экономических целей, в том числе для достаточного обеспечения себя ресурсами. Поскольку территориальный контроль означает угрозу национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету государства, то в этом случае экономические и де-факто политические цели ПО неразличимы и неразделимы друг от друга. Следовательно, криминальная группировка, например, банда или картель, выступает в качестве криминального повстанца, являющегося участником криминального мятежа, отличающегося от обычного терроризма и мятежа.

Данное отличие состоит в том, что единственным политическим мотивом криминальных повстанцев является получение автономии и экономического контроля над территорией. Как отмечает А. Бустаманте в своей работе преступные повстанческие движения являются негосударственными субъектами с высоким уровнем иерархической организации, основанной

на сетях или узлах, чьи боевые возможности позволяют им совершать резкие изменения внутри структур государства. Цель этого ‒ паразитирование на неуправляемых территориях

и поддержание территориального контроля над населенным пунктом, имеющим стратегическое значение для продолжения их незаконных операций. Отметим, что криминальный мятеж иногда рассматривается как разновидность коммерческого мятежа

К сторонникам подхода, согласно которому высокоразвитые ПО следует рассматривать в качестве криминальных повстанцев, относятся, в частности, Дж. Салливан, Р. Банкер и М. Мэнваринг. Так, развитые мексиканские картели типа Los Zetas и Los Caballeros Templarios Р. Банкер рассматривал как новые военные образования, которые используют «криминальных солдат», став прямой угрозой целостности мексиканского государства там, где они действуют. Исследователь отмечает, что в то время, как первоначальная основа криминального

мятежа имеет экономическое происхождение , сами картели, создавшие сотни «зон безнаказанности» (то есть свободных от государственного влияния), рассматриваются как фактически

политизированные субъекты. Этого же подхода придерживаются М. Мэнваринг и Дж. Салливан

Другой исследователь, Х. Мендисабаль, отмечает, что криминальный мятеж не направлен на свержение правительств или навязывание какой-либо идеологии. Напротив, его цель состоит

в том, чтобы вызвать крайне жестокую борьбу против государства за получение автономии и экономической выгоды от своей преступной деятельности в условиях полной безнаказанности,

освобождая себя от всех видов государственного контроля.

Таким образом, криминальный мятеж ‒ это организованное насильственное действие преступных организаций с корыстной мотивацией, которые в процессе своей эволюции достигают такого организационного, кадрового и ресурсного потенциала, при котором они способны де-факто достигать политических целей через силовой территориальный контроль и инфильтрацию в госаппарат, демонополизируя право государства на социально санкционированное применение силы, тем самым создавая угрозу его суверенитету и территориальной целостности.

Существует целый ряд факторов, способствующих возникновению криминального мятежа, начиная от контроля наркопроизводства и наркотрафика, что дает колоссальные ресурсы

ПО, и заканчивая фрагментацией преступных группировок, порой приводящей к их организационному усложнению. Так произошло в Колумбии после ликвидации Медельинского картеля

и картеля Кали, что показано в работе М. Кенни, и в Мексике, где, как отмечают исследователи ИЛА РАН в коллективной монографии, процесс фрагментации сопровождался переделом территории и собственности между картелями. На этот процесс влияла милитаризация ПО.

Основная идея данного исследования состоит в том, что милитаризация ПО способствует радикальному организационному усложнению и росту их интегрального потенциала, вследствие чего эти акторы уже могут принимать участие в криминальном мятеже, выйдя из-под государственного контроля и замещая собой государство на его отдельных территориях. В работе показано, что, хотя милитаризация преступности сама по себе ‒ явление не новое и достаточно распространенное, поскольку воспользоваться навыками и знаниями людей, имеющих военный и полицейский опыт или опыт работы в спецслужбах, желают главари многих ПО, далеко не всегда подобная кооптация приводит к организационным преобразованиям группировок, позволяю щим им оспаривать власть государства на определенных территориях и выступать в качестве субъекта криминального мятежа.

Например, в традиционных преступных сообществах привлечение лиц с военным и оперативным опытом позволяет проводить более изощренные операции в наркоторговле, контрабанде, финансовых преступлениях и др. Так, в США, Европе, в странах бывшего Советского Союза известны примеры привлечения главарями ОПГ экс-военных и выходцев из других силовых структур для участия в преступной деятельности. Однако эти группировки не представляют угрозы для территориальной целостности государств.

Ситуация кардинально меняется, когда милитаризация ПО становится повальной, как это происходит в некоторых странах Латинской Америки и Карибского бассейна в условиях ослабления государственных институтов. В подобных случаях ПО не просто обучаются более сложным операциям и схемам, но и оказываются в состоянии бросить вызов государственной

власти на определенной территории, вынуждая правительства отвечать не только полицейскими силами, но и войсками. Следовательно, создаются все предпосылки для внутреннего вооруженного конфликта (ВВК) в форме криминального мятежа, когда милитаризация ПО выступает в качестве части комплекса факторов организационных преобразований группировок, благодаря которым эти насильственные акторы в состоянии подрывать государственный суверенитет и нарушать его территориальную целостность.ПР в таком ВВК выступают в качестве де-факто политических субъектов.

Ключевыми признаками ВВК являются:

1) ) достижение необходимого уровня интенсивности насилия

2) наличие организованности сторон конфликта.

Уровень интенсивности насилия мы определяем на основе классификации Уппсальской программы данных о конфликтах согласно которой при количестве смертей от 25 до 1000 человек в год конфликт считается незначительным, а свыше 1000 – соответствует войне.

Порог организованности представляет набор ряда показателей, при этом сторона ВВК может соответствовать только части из них, включая наличие командной структуры и дисциплинарных правил, контроль территории, доступ к оружию или военной технике, вербовку рекрутов.

Цель данной работы – на примере ряда латиноамериканских банд и картелей показать милитаризацию этих ПО как фактор их трансформации в де-факто политические субъекты криминального мятежа и участников ВВК.

Кооптация бойцов силовых ведомств и экс-комбатантов повстанческих формирований в преступные группировки

Одной из важнейших причин, приводящих к милитаризации ПО, является включение ими в свою организацию действующих или бывших сотрудников силовых ведомств, а также экс-боевиков военизированных формирований, имеющих опыт иррегулярной войны. Эти лица, обладающие военными знаниями и навыками, повышают военный потенциал ПО, которые получают

двойную выгоду от их привлечения.Во-первых, экс-сотрудники силовых ведомств и бывшие участники повстанческих/террористических организаций выступают в роли инструкторов рядовых членов ПО. Во-вторых, они сами задействуются в операциях группировок чем повышают вероятность их успеха.

Среди примеров подобного симбиоза можно выделить участие бывших военных в подготовке боевиков банд в бразильских фавелах. Вследствие такого взаимодействия участники банд

получали навыки, обучаясь тактике мелких групп в городских условиях, преодолению препятствий, применению камуфляжа, координации и пр. Следовательно, обученные подобным

образом участники ПО увеличивают свои шансы на выживание в столкновениях с бразильскими силовыми структурами. Например, крупнейшая бразильская банда Primeiro Comando da

Capital (PCC) принимает к себе на «работу» диссидентов «Революционных вооруженных сил Колумбии» (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC). Цель ‒ получение тяжелого вооружения и военной подготовки, которые необходимы PCC для борьбы с силовыми структурами Бразилии, а также для расширения своей деятельности в сопредельных странах, включая Колумбию.

Еще одним примером милитаризации является включение в свою структуру вплоть до командных должностей боевиков из повстанческих/террористических организаций. В частности,

ранее с PCC установил контакт партизан чилийского происхождения Маурисио Эрнандес Норамбуэна, бывший участник леворадикальной организации «Патриотический фронт Мануэля Родригеса» (Frente Patriótico Manuel Rodríguez). Исследователи М. Кристинои К. Тоньолли в своей работе отмечают усложнение структуры PCC в течение времени, когда с ней взаимодействовал М.Норамбуэна. Подобная кооптация способствовала увеличению интегрального потенциала этой ПО, совершенствованию ее способности планировать свои акции, включая противодействие силовым структурам и осуществление масштабных грабежей.

Ярким примером милитаризации ПО являются и мексиканские картели. Одним из первых и наиболее знаковых случаев с участием профессиональных солдат-дезертиров, присоединившихся к крупным картелям, является переход бойцов элитного отряда «Аэромобильная группа специального назначения» (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales,GAFES) в Cártel del Golfo. Впоследствии они от него откололись и создали картель Los Zetas, известный своим крайним насилием. Являясь преступной группировкой, состоящей из бывших солдат,

Los Zetas продемонстрировал преимущество перед другими картелями в силу профессиональной подготовки, выстроенной иерархии, идентичности, знаниям и способности к территориальному контролю, полученного признания среди гражданских лиц, наконец, будучи автономной в своей деятельности и гибкой по своей структуре организацией

Другая мексиканская ПО, кооптировавшая военных, ‒ Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Инновационный подход этого картеля, включавший вербовку военных, позволил

ему распространить свою активность в 40 странах мира всего за 15 лет (считается, что картель образовался в 2009 г.). Например, Отто Фернандо Годой Кордон, полковник вооруженных сил Гватемалы, оказывал логистическую поддержку CJNG в торговле кокаином. Имеется информация о вербовке картелем десятков бывших колумбийских солдат и американских

морских пехотинцев, имеющих опыт боевых действий, для улучшения тактических возможностей своих вооруженных формирований.

Особенно сильно выражен криминальный мятеж на Гаити, где государство, по сути, претерпело коллапс, что подробно исследовалось в работе О. Джемса. Кризис на Гаити критически обострился в 2023 г., когда уровень убийств составил 40,9 смертей на 100 тыс. чел., что более чем вдвое превышает уровень 2022 г. После оккупации США в 1994 г. на Гаити были

расформированы вооруженные силы и лишь значительно позже, в 2017 г., они были частично восстановлены (численность оценивается в 2 тыс. чел.). Также в стране есть Национальная полиция.

Анализ структуры гаитянских ПО указывает на то, что силовые ведомства выступают «донорами» местных банд, которые ведут тотальную войну между собой и тем, что осталось от государства. Так, 13 октября 2023 г. в районе Ла-Салин в центре столицы Порт-о-Пренса (на 90% контролируется ПО) возобновились столкновения между бандами, входящими в коалицию G-9 famille et alliés (далее G-9), связанную с правящей гаитянской партией Тет Кале (фр. Parti Haïtien Tèt Kale), начавшиеся в сентябре из-за распределения «доходов» от угонов грузовиков. Главарем G-9 является бывший полицейский Джимми Шеризье (известен под прозвищем «Барбекю»), из чего следует, что представители силовых структур на Гаити не просто используются ПО, но и занимают ключевые «посты» в иерархии местных банд. Данный альянс банд под руководством экс-полицейского попытался устранить главаря союзной «токийской» банды, который бросил вызов его власти. Коалиция разделилась на два лагеря: с одной стороны, банды Carrefour Drouillard, Chen Mechan, Tokyo и Wharf Jérémie; с другой ‒ банды Belekou, Boston, Fort Dimanche, La Saline и банда Д. Шеризье Delm

Боевые действия, которые длились четыре дня, ослабили G-9, поскольку банды из первого лагеря покинули коалицию. На внутренний конфликт в G-9 накладывается вооруженное противостояние с криминальным альянсом G-pèp, который поддерживается политическими противниками Тет Кале и возглавляется Жаном Пьером Габриэлем (прозвище Ti Gabriel). В то же время в ответ на образование гражданского ополчения Bwa Kale конгломераты банд смогли объединиться для скоординированного наступления. В феврале 2024 г. G9 и G-pèp совместными силами (известны как Viv Ansanm) напали на критически важную гражданскую инфраструктуру в г. Порт-о-Пренсе.

Другим примером участия в ПО представителей силовых структур является Димитри Херард ‒ бывший глава службы безопасности убитого в 2021 г. президента Гаити Жовенеля Моиса.

Согласно данным СМИ, ссылающихся на разведслужбы и дипломатические источники, Д. Херард работает с Джонсоном Андре, известным как Изо, главарем мощной банды 5 Segonn, которую относят к криминальному альянсу G-pèp. Отметим, что именно после убийства Жовенеля Моиса, ПО, использовавшиеся местными политическими и бизнес-элитами для подавления явки избирателей, антиправительственных протестов и захвата земель, фактически вышли из-под контроля, став во многом автономной силой и участниками криминального мятежа.

Вербовка бандами военных фиксируется и в Эквадоре. В частности, ПО Los Chone Killers вербовала военных моряков из числа эквадорского ВМФ, которые не только выступали в роли

сикарио (наемных убийц) группировки, но и были причастны к хищениям боеприпасов и оружия из различных подразделений ВМФ, согласно полученным разведданным.

Процессу милитаризации ПО особенно способствует соседство с государством, на территории которого идет длительный внутренний вооруженный конфликт. Например, такого рода ситуация наблюдается в Венесуэле, где местные группировки, вырастая количеством свыше 100 чел. (так называемые мегабанды), перенимают организационные структуры, логистические системы и даже стратегии повстанческих (партизанских) организаций, которые активно действуют в Колумбии, а также в самой Венесуэле. Как отмечают исследователи, партизаны колумбийского происхождения стали «школой» для некоторых венесуэльских банд.

Одна из крупнейших венесуэльских ПО, Tren de Aragua, переняла организационную структуру и практику FARC и «Армии национального освобождения» (Ejército de Liberación Nacional,

ELN) в период интенсификации миграции из Венесуэлы с 2014 г. Такая мимикрия под инсургентов является важным этапом эволюционной трансфор мации этой группировки. Более того,

само по себе подражание партизанским группам с огромным боевым опытом является весьма опасным явлением.

Фактически ПО перенимают модель, тактику, методы и процедуры организаций, максимально адаптированных к асимметричной войне против правительственных сил, что способствует

установлению территориального контроля этими ПО.

Приведенные примеры подтверждают выдвинутую в начале работы гипотезу о милитаризации ПО в странах ЛАКБ через кооптацию лиц с военным и оперативным опытом, что в условиях

данного региона способствует возникновению ВВК в форме криминального мятежа. В таких условиях банды и картели выступают в роли криминальных повстанцев, что отличает их от традиционной организованной преступности, поскольку в данном случае эти насильственные акторы выступают в качестве де-факто политических субъектов. Отметим, что ситуация

в Бразилии, Мексике, Колумбии, Эквадоре, Венесуэле и Гаити характеризуется экстремальным уровнем насилия.

Так, в 2023 г. в этих странах количество насильственных смертей составило 46328, 31062, 13432, 7878, 6973 и 4789 случаев соответственно. Такая

интенсивность насилия при наличии организованных, устойчивых, ресурсообеспеченных и хорошо вооруженных ПО дает основание сделать вывод о наличии в этих странах признаков ВВК.

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(с) Константин Стригунов

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Источник: Colonel Cassad

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