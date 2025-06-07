 

Рупор кремлевской пропаганды: Милитаризация преступных организаций как фактор криминального мятежа

07.06.2025, 20:40, Разное
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Статья К.Стригунова посвященная нарастающей милитаризации криминальных организаций на примере латиноамериканских наркокартелей (мексиканские там выделяются на фоне всех остальных).

Милитаризация преступных организаций как фактор криминального мятежа

В  течение последних десятилетий преступные организации с экономической мотивацией прошли длительный эволюционный путь, достигнув потенциала, представляющего угрозу территориальной целостности государства, тем самым приобретая признаки субъектов с де-факто политическими целями. Как отмечает В.Н. Лунин в своей работе, «наркобизнес как  органическая составная часть современных объединенных преступных группировок постоянно тяготеет к политизации своей деятельности и структур, стремясь в перспективе к  созданию некоего наркотеррористического квазигосударства».

В то же время Д. В. Морозов скептически относится к такой возможности, поскольку, по  его мнению, «практика показывает, что  наркоструктуры предпочитают осуществлять территориальный контроль опосредованно ‒через легально действующие властные структуры. Это позволяет наркокартелям править, оставаясь в  тени»
С  другой стороны, как показал автор на примере Мекскии и Бразилии при  достижении достаточно высокого уровня развития ПО способны осуществлять силовой контроль территорий,
без чего они не в состоянии достигать экономических целей, в  том числе для  достаточного обеспечения себя ресурсами. Поскольку территориальный контроль означает угрозу национальной безопасности, территориальной целостности и  суверенитету государства, то в  этом случае экономические и  де-факто политические цели ПО неразличимы и неразделимы друг от  друга. Следовательно, криминальная группировка, например, банда или  картель, выступает в  качестве криминального повстанца, являющегося участником криминального мятежа, отличающегося от  обычного терроризма и мятежа.

Данное отличие состоит в  том, что  единственным политическим мотивом криминальных повстанцев является получение автономии и  экономического контроля над территорией. Как отмечает А. Бустаманте в своей работе преступные повстанческие движения являются негосударственными субъектами с  высоким уровнем иерархической организации, основанной
на  сетях или  узлах, чьи боевые возможности позволяют им совершать резкие изменения внутри структур государства. Цель этого ‒ паразитирование на неуправляемых территориях
и поддержание территориального контроля над населенным пунктом, имеющим стратегическое значение для продолжения их  незаконных операций. Отметим, что  криминальный мятеж иногда рассматривается как разновидность коммерческого мятежа

К  сторонникам подхода, согласно которому высокоразвитые ПО  следует рассматривать в  качестве криминальных повстанцев, относятся, в  частности, Дж. Салливан, Р. Банкер и М. Мэнваринг. Так, развитые мексиканские картели типа Los Zetas и Los Caballeros Templarios  Р.  Банкер рассматривал как новые военные образования, которые используют «криминальных солдат», став прямой угрозой целостности мексиканского государства там, где они действуют. Исследователь отмечает, что в то время, как первоначальная основа криминального
мятежа имеет экономическое происхождение , сами картели, создавшие сотни «зон безнаказанности» (то  есть свободных от  государственного влияния), рассматриваются как фактически
политизированные субъекты. Этого же подхода придерживаются М.  Мэнваринг и Дж. Салливан

Другой исследователь, Х.  Мендисабаль, отмечает, что криминальный мятеж не направлен на свержение правительств или  навязывание какой-либо идеологии. Напротив, его цель состоит
в том, чтобы вызвать крайне жестокую борьбу против государства за  получение автономии и экономической выгоды от  своей преступной деятельности в  условиях полной безнаказанности,
освобождая себя от всех видов государственного контроля.

Таким образом, криминальный мятеж ‒ это организованное насильственное действие преступных организаций с  корыстной мотивацией, которые в  процессе своей эволюции достигают такого организационного, кадрового и ресурсного потенциала, при котором они способны де-факто достигать политических целей через силовой территориальный контроль и инфильтрацию в  госаппарат, демонополизируя право государства на  социально санкционированное применение силы, тем самым создавая угрозу его суверенитету и территориальной целостности.

Существует целый ряд факторов, способствующих возникновению криминального мятежа, начиная от  контроля наркопроизводства и  наркотрафика, что  дает колоссальные ресурсы
ПО, и заканчивая фрагментацией преступных группировок, порой приводящей к их  организационному усложнению. Так произошло в Колумбии после ликвидации Медельинского картеля
и картеля Кали, что показано в работе М.  Кенни, и в  Мексике, где, как  отмечают исследователи ИЛА РАН в коллективной монографии, процесс фрагментации сопровождался переделом территории и собственности между картелями. На  этот процесс влияла милитаризация ПО.

Основная идея данного исследования состоит в  том, что  милитаризация ПО  способствует радикальному организационному усложнению и  росту их  интегрального потенциала, вследствие чего эти акторы уже могут принимать участие в криминальном мятеже, выйдя из-под  государственного контроля и  замещая собой государство на  его отдельных территориях. В  работе показано, что, хотя милитаризация преступности сама по  себе ‒ явление не  новое и  достаточно распространенное, поскольку воспользоваться навыками и знаниями людей, имеющих военный и  полицейский опыт или  опыт работы в  спецслужбах, желают главари многих ПО, далеко не  всегда подобная кооптация приводит к  организационным преобразованиям группировок, позволяю щим им оспаривать власть государства на определенных территориях и выступать в качестве субъекта криминального мятежа.

Например, в традиционных преступных сообществах привлечение лиц с военным и оперативным опытом позволяет проводить более изощренные операции в  наркоторговле, контрабанде, финансовых преступлениях и  др. Так, в  США, Европе, в  странах бывшего Советского Союза известны примеры привлечения главарями ОПГ экс-военных и  выходцев из  других силовых структур для  участия в  преступной деятельности. Однако эти группировки не  представляют угрозы для  территориальной целостности государств.

Ситуация кардинально меняется, когда милитаризация ПО становится повальной, как  это происходит в  некоторых странах Латинской Америки и Карибского бассейна в  условиях ослабления государственных институтов. В подобных случаях ПО не просто обучаются более сложным операциям и  схемам, но и  оказываются в  состоянии бросить вызов государственной
власти на  определенной территории, вынуждая правительства отвечать не  только полицейскими силами, но и войсками. Следовательно, создаются все предпосылки для  внутреннего вооруженного конфликта (ВВК) в форме криминального мятежа, когда милитаризация ПО выступает в качестве части комплекса факторов организационных преобразований группировок, благодаря которым эти насильственные акторы в  состоянии подрывать государственный суверенитет и нарушать его территориальную целостность.ПР в таком ВВК выступают в качестве де-факто политических субъектов.

Ключевыми признаками ВВК являются:

1) ) достижение необходимого уровня интенсивности насилия
2) наличие организованности сторон конфликта.

Уровень интенсивности насилия мы определяем на  основе классификации Уппсальской программы данных о конфликтах согласно которой при количестве смертей от 25 до 1000 человек в  год конфликт считается незначительным, а свыше 1000 – соответствует войне.
Порог организованности представляет набор ряда показателей, при этом сторона ВВК может соответствовать только части из  них, включая наличие командной структуры и дисциплинарных правил, контроль территории, доступ к оружию или военной технике, вербовку рекрутов.

Цель данной работы – на примере ряда латиноамериканских банд и  картелей показать милитаризацию этих ПО как фактор их  трансформации в  де-факто политические субъекты криминального мятежа и участников ВВК.

Кооптация бойцов силовых ведомств и экс-комбатантов повстанческих формирований в преступные группировки

Одной из  важнейших причин, приводящих к милитаризации ПО, является включение ими в свою организацию действующих или бывших сотрудников силовых ведомств, а  также экс-боевиков военизированных формирований, имеющих опыт иррегулярной войны. Эти лица, обладающие военными знаниями и  навыками, повышают военный потенциал ПО, которые получают
двойную выгоду от их  привлечения.Во-первых, экс-сотрудники силовых ведомств и бывшие участники повстанческих/террористических организаций выступают в  роли инструкторов рядовых членов ПО. Во-вторых, они сами задействуются в операциях группировок чем повышают вероятность их успеха.

Среди примеров подобного симбиоза можно выделить участие бывших военных в  подготовке боевиков банд в бразильских фавелах. Вследствие такого взаимодействия участники банд
получали навыки, обучаясь тактике мелких групп в  городских условиях, преодолению препятствий, применению камуфляжа, координации и  пр. Следовательно, обученные подобным
образом участники ПО  увеличивают свои шансы на  выживание в  столкновениях с  бразильскими силовыми структурами. Например, крупнейшая бразильская банда Primeiro Comando da
Capital (PCC) принимает к себе на «работу» диссидентов «Революционных вооруженных сил Колумбии» (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC). Цель ‒ получение тяжелого вооружения и  военной подготовки, которые необходимы PCC для  борьбы с  силовыми структурами Бразилии, а также для расширения своей деятельности в  сопредельных странах, включая Колумбию.

Еще  одним примером милитаризации является включение в свою структуру вплоть до командных должностей боевиков из  повстанческих/террористических организаций. В  частности,
ранее с PCC установил контакт партизан чилийского происхождения Маурисио Эрнандес Норамбуэна, бывший участник леворадикальной организации «Патриотический фронт Мануэля Родригеса» (Frente Patriótico Manuel Rodríguez). Исследователи М. Кристинои К. Тоньолли в своей работе отмечают усложнение структуры PCC в течение времени, когда с  ней взаимодействовал М.Норамбуэна. Подобная кооптация способствовала увеличению интегрального потенциала этой ПО, совершенствованию ее способности планировать свои акции, включая противодействие силовым структурам и осуществление масштабных грабежей.

Ярким примером милитаризации ПО  являются и мексиканские картели. Одним из первых и наиболее знаковых случаев с  участием профессиональных солдат-дезертиров, присоединившихся к  крупным картелям, является переход бойцов элитного отряда «Аэромобильная группа специального назначения» (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales,GAFES) в Cártel del Golfo. Впоследствии они от  него откололись и  создали картель Los Zetas, известный своим крайним насилием. Являясь преступной группировкой, состоящей из бывших солдат,
Los Zetas продемонстрировал преимущество перед другими картелями в силу профессиональной подготовки, выстроенной иерархии, идентичности, знаниям и  способности к  территориальному контролю, полученного признания среди гражданских лиц, наконец, будучи автономной в своей деятельности и гибкой по  своей структуре организацией

Другая мексиканская ПО, кооптировавшая военных, ‒ Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Инновационный подход этого картеля, включавший вербовку военных, позволил
ему распространить свою активность в  40 странах мира всего за  15  лет (считается, что  картель образовался в  2009 г.). Например, Отто Фернандо Годой Кордон, полковник вооруженных сил Гватемалы, оказывал логистическую поддержку CJNG в  торговле кокаином. Имеется информация о  вербовке картелем десятков бывших колумбийских солдат и  американских
морских пехотинцев, имеющих опыт боевых действий, для  улучшения тактических возможностей своих вооруженных формирований.

Особенно сильно выражен криминальный мятеж на  Гаити, где государство, по  сути, претерпело коллапс, что  подробно исследовалось в  работе О. Джемса. Кризис на Гаити критически обострился в 2023 г., когда уровень убийств составил 40,9 смертей на 100 тыс. чел., что более чем вдвое превышает уровень 2022 г. После оккупации США в 1994 г. на Гаити были
расформированы вооруженные силы и лишь значительно позже, в 2017 г., они были частично восстановлены (численность оценивается в 2 тыс. чел.). Также в  стране есть Национальная полиция.

Анализ структуры гаитянских ПО указывает на  то, что  силовые ведомства выступают «донорами» местных банд, которые ведут тотальную войну между собой и  тем, что  осталось от  государства. Так, 13 октября 2023  г. в  районе Ла-Салин в  центре столицы Порт-о-Пренса (на  90% контролируется ПО) возобновились столкновения между бандами, входящими в  коалицию G-9 famille et alliés (далее G-9), связанную с  правящей гаитянской партией Тет Кале (фр. Parti Haïtien Tèt Kale), начавшиеся в  сентябре из-за  распределения «доходов» от угонов грузовиков. Главарем G-9 является бывший полицейский Джимми Шеризье (известен под  прозвищем «Барбекю»), из чего следует, что  представители силовых структур на  Гаити не просто используются ПО, но и  занимают ключевые «посты» в  иерархии местных банд. Данный альянс банд под руководством экс-полицейского попытался устранить главаря союзной «токийской» банды, который бросил вызов его власти. Коалиция разделилась на два лагеря: с одной стороны, банды Carrefour Drouillard, Chen Mechan, Tokyo и Wharf Jérémie; с другой ‒ банды Belekou, Boston, Fort Dimanche, La Saline и  банда Д.  Шеризье Delm

Боевые действия, которые длились четыре дня, ослабили G-9, поскольку банды из первого лагеря покинули коалицию. На внутренний конфликт в G-9 накладывается вооруженное противостояние с  криминальным альянсом G-pèp, который поддерживается политическими противниками Тет Кале и возглавляется Жаном Пьером Габриэлем (прозвище Ti Gabriel). В то же время в ответ на образование гражданского ополчения Bwa Kale конгломераты банд смогли объединиться для  скоординированного наступления. В  феврале 2024 г. G9 и G-pèp совместными силами (известны как Viv Ansanm) напали на  критически важную гражданскую инфраструктуру в г. Порт-о-Пренсе.

Другим примером участия в ПО представителей силовых структур является Димитри Херард ‒ бывший глава службы безопасности убитого в  2021  г. президента Гаити Жовенеля Моиса.
Согласно данным СМИ, ссылающихся на  разведслужбы и  дипломатические источники, Д. Херард работает с Джонсоном Андре, известным как  Изо, главарем мощной банды 5 Segonn, которую относят к криминальному альянсу G-pèp. Отметим, что именно после убийства Жовенеля Моиса, ПО, использовавшиеся местными политическими и бизнес-элитами для подавления явки избирателей, антиправительственных протестов и захвата земель, фактически вышли из-под контроля, став во многом автономной силой и  участниками криминального мятежа.

Вербовка бандами военных фиксируется и в  Эквадоре. В  частности, ПО Los Chone Killers вербовала военных моряков из числа эквадорского ВМФ, которые не  только выступали в  роли
сикарио (наемных убийц) группировки, но и  были причастны к  хищениям боеприпасов и  оружия из  различных подразделений ВМФ, согласно полученным разведданным.

Процессу милитаризации ПО  особенно способствует соседство с государством, на территории которого идет длительный внутренний вооруженный конфликт. Например, такого рода ситуация наблюдается в Венесуэле, где местные группировки, вырастая количеством свыше 100 чел. (так называемые мегабанды), перенимают организационные структуры, логистические системы и даже стратегии повстанческих (партизанских) организаций, которые активно действуют в Колумбии, а также в  самой Венесуэле. Как  отмечают исследователи, партизаны колумбийского происхождения стали «школой» для  некоторых венесуэльских банд.

Одна из  крупнейших венесуэльских ПО, Tren de Aragua, переняла организационную структуру и  практику FARC и «Армии национального освобождения» (Ejército de Liberación Nacional,
ELN) в период интенсификации миграции из Венесуэлы с 2014 г. Такая мимикрия под  инсургентов является важным этапом эволюционной трансфор мации этой группировки. Более того,
само по себе подражание партизанским группам с  огромным боевым опытом является весьма опасным явлением.
Фактически ПО  перенимают модель, тактику, методы и  процедуры организаций, максимально адаптированных к  асимметричной войне против правительственных сил, что  способствует
установлению территориального контроля этими ПО.

Приведенные примеры подтверждают выдвинутую в начале работы гипотезу о милитаризации ПО в странах ЛАКБ через кооптацию лиц с военным и оперативным опытом, что в условиях
данного региона способствует возникновению ВВК в форме криминального мятежа. В таких условиях банды и картели выступают в роли криминальных повстанцев, что  отличает их от  традиционной организованной преступности, поскольку в  данном случае эти насильственные акторы выступают в  качестве де-факто политических субъектов. Отметим, что  ситуация
в Бразилии, Мексике, Колумбии, Эквадоре, Венесуэле и  Гаити характеризуется экстремальным уровнем насилия.

Так, в 2023 г. в этих странах количество насильственных смертей составило 46328, 31062, 13432, 7878, 6973 и 4789 случаев соответственно. Такая
интенсивность насилия при  наличии организованных, устойчивых, ресурсообеспеченных и  хорошо вооруженных  ПО дает основание сделать вывод о наличии в этих странах признаков ВВК.

Скачать статью полностью бесплатно в FDF-формате можно тут https://dropmefiles.com/NF5fR (ссыка доступна неделю)
(с) Константин Стригунов

Источник: Colonel Cassad

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