 

«Их всё равно сразу меняют»: УАЗ объяснил, почему «буханки» больше не комплектуют стартерами

07.06.2025, 18:33, Разное
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Отсутствие стартеров на фургонах и микроавтобусах УАЗ с мая 2025 года оказалось не производственным сбоем, а «оптимизацией конструкции» в интересах потребителя. Эту деталь, как пояснили на заводе, в любом случае меняли сразу после продажи в подавляющем большинстве случаев, поэтому её было решено упразднить.

Стартеры производства саратовского завода «Интеграл», сообщает УАЗ, не соответствовали технологическим требованиям и выпускались на устаревшем оборудовании, из-за чего доля брака составляла до 90%. В результате некоторые дилеры меняли их сразу после поступления машин, а другие – информировали покупателя о необходимости замены детали. 

«Отказ от установки проблемного компонента улучшит потребительский опыт, сократит сроки предпродажной или послепродажной подготовки машины, снизит число рекламаций», – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отсутствие стартера помогло заводу снизить себестоимость машины и сделало её более рентабельной. Для самостоятельной установки УАЗ рекомендует покупателям стартеры производства КНР моделей 12-9995024 и 12-9985022. Кроме того, деталь могут установить за доплату в дилерском центре.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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