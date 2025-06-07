Рупор кремлевской пропаганды: Комбинированные удары по Украине. 07.06.2025

Ночью и утром ВС РФ продолжили наносить комбинированные удары по Украине с применением различных ракет и дронов.

Отмечаются десятки прилетов в 10 регионах Украины. Сильнее всего сегодня досталось Харькову, Днепропетровск и Запорожье. В Харькове было более 50 ракетных и беспилотных прилетов. Поражались промышленные предприятия и инфраструктура. Местный гауляйтер заявил, что так не прилетало с начала войны.

На видео – многочисленные прилеты по Харькову с ночи до утра.

В целом, ВС РФ решили в плане "ответки" не ограничиваться одним днем. Вой со стороны противника показывает, что именно так и следует действовать.

Можно отметить, что после вчерашнего ПВО противника действовала еще более вяло.

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Источник: Colonel Cassad

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