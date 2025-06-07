 

Мнение: Зеленский как шоколадный заяц

07.06.2025, 17:25, Разное
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И все-таки у Зеленского есть одна прямая аналогия в хмурой истории новейшей России; правда, эта в меру веселая аналогия едва ли кому-то из украинцев придется по вкусу — но тут уж, как говорится, что есть то есть. В череде совершенно одинаковых протокольных рож ражих «хозяйственников» и унылых «особистов» в руководстве Российской Федарации был один веселый промельк — внезапный «знайка» Кириенко с оттопыренными ушами, из ниоткуда вдруг ставший премьером РФ и прозванный за прыть «киндер-сюрпризом».

Чем не Зеленский? Та же внезапность, то же полное недоумение «элит» – «а это еще кто такой?!», та же почти полная непричастность к «политикуму», провинциальность (Кириенко у нас из Нижнего Новгорода), такое же сниженное, несерьезное восприятие (Зеленского зовут «клоуном», Кириенко сразу прозвали детской шоколадной игрушкой). Причем Кириенко сменил в 1998 году Черномырдина, а Зеленский — Порошенко; Черномырдин и Порошенко — они даже внешне чем-то похожи!)

Читаем в моем Бусти – ссылка https://boosty.to/sapojnik. Читаем, наслаждаемся и мотаем на ус!

Источник: Размышления вольного социолога




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