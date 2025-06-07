Рупор кремлевской пропаганды: Новая система навигации

Новая система навигации

В России создали систему навигации, которая не требует спутниковой связи и защищена от РЭБ

Сообщается, что созданное холдингом “Росэл” (входит в ГК “Ростех”) устройство является усовершенствованной модификацией малогабаритного допплеровского измерителя скорости и угла сноса (ДИСС).

В компании отметили следующие улучшения:

Повышенная прочность;

Увеличенная точность показаний;

Сокращённое в 4 раза потребление энергии;

Кратное уменьшение в размере;

Снижение веса устройства на 90%.

Главным преимуществом новой системы заключается в том, что ему не требуется спутниковая связь для навигации. Это делает его отличным выбором для установки на летательные аппараты, эксплуатируемые в регионах, где существуют сложности со спутниковой связью или есть риск подавления сигнала средствами РЭБ.

В “Росэл” подчеркнули, что работа над устройством началась в 2020 году и что на сегодняшний день оно уже прошло лётные испытания и готово к серийному производству.

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Интересное решение для больших дронов, которые с таким устройством будут меньше зависеть от недостатков нашей орбитальной спутниковой группировки, которая сможет выдавать полное покрытие не ранее 2030 года.

Ну и конечно, стоит вопрос стоимости изделия, что крайне важно в вопросах установки таких устройств на дроны.

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Источник: Colonel Cassad

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