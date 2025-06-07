 

Мнение: Про дорогие автомобили в России и про дешёвые автомобили в Китае

07.06.2025, 13:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На приложенной к статье картинке — один из самых популярных китайских автомобилей, Джи́ли Би́ньюэ. Перевести «Биньюэ» можно как «яркое превосходство», но на иностранных рынках китайцы предпочитают продавать машину под названием «Джили Кулрэй». В России это тоже Кулрэй, так как переводить название на русский, чтобы получилось что-то вроде «Джили Крутолуч» или «Джили Пёстрозар» китайцы не стали.

Не сочтите за рекламу — я не разбираюсь в китайских автомобилях, и не могу сказать, хороши они или плохи. Сам я вот уже пару десятилетий езжу на Караване 2003 года выпуска и в ближайшие 10-15 лет не собираюсь его менять. Сегодня Кулрей мне нужен только для иллюстрации.

Так вот, в Китае Кулрей стоит примерно 12,5 тысяч долларов. В России из-за пошлин, утильсборов и тому подобного — примерно 30 тысяч долларов, то есть существенно дороже.

Многие полагают, что это чересчур. Однако я сейчас прочёл свежую статью Кримсона, и там в разделе про новое безумство Трампа Кримсон упомянул, что в Индии заградительные пошлины на импорт авто — около 100% (ссылка).

Я проверил, и оказалось, что на практике всё ещё веселее. Пошлина на Кулрей составила бы в Индии только 70%, так как он укладывается в заданные границы объёма двигателя, однако дополнительно к этому индийцы взяли бы ещё несколько налогов и компенсационных сборов. Итоговая цена составила бы 33 тысячи долларов, что немало… но по-прежнему вдвое дешевле, чем придётся заплатить в Индии, например, за новый БМВ X1.

Высокими пошлинами Индия наполняет бюджет, регулирует количество машин на дорогах и, главное, поддерживает свой автопром — к настоящему времени уже весьма мощный и развитый (около 35 млн рабочих мест, если считать вместе со смежниками).

Если же мы посмотрим на Китай, мы обнаружим, что там пошлина на ввоз иностранных авто доходила в 1980-е годы до 260%, а потом постепенно снижалась — обычно на условиях, что иностранцы строят завод в Китае, причём приглашают в равные партнёры местных предпринимателей, и запчасти для своих авто тоже покупают в Китае.

Когда отрасль окрепла, то есть когда Китай стал безусловным лидером по производству авто, тариф на импортные автомобили снизили до комфортных 15%, оставив, впрочем, НДС и некоторые другие сборы.

Источник: Место для дискуссий




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Граждан оштрафуют за отсутствие отечественной операционной системы в гаджетах

07.06 / Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

07.06 / Мнение: Илон Маск, король Техаса

07.06 / Белокаменная полностью перешла на экологичный транспорт

07.06 / Ученые объяснили, почему люди склонны верить онлайн-отзывам, зная о риске фейков

07.06 / Бронзовый век переименовали в Русский

07.06 / В «Росатоме» создали углеволокно для межпланетных кораблей и лунных станций

07.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Космические планы

07.06 / Мнение «аналитика»: О «слабом» ответе России… Чего никто не заметил?

06.06 / Мнение: Про эмиграцию учёных из России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика