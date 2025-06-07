Мнение: Про дорогие автомобили в России и про дешёвые автомобили в Китае

На приложенной к статье картинке — один из самых популярных китайских автомобилей, Джи́ли Би́ньюэ. Перевести «Биньюэ» можно как «яркое превосходство», но на иностранных рынках китайцы предпочитают продавать машину под названием «Джили Кулрэй». В России это тоже Кулрэй, так как переводить название на русский, чтобы получилось что-то вроде «Джили Крутолуч» или «Джили Пёстрозар» китайцы не стали.

Не сочтите за рекламу — я не разбираюсь в китайских автомобилях, и не могу сказать, хороши они или плохи. Сам я вот уже пару десятилетий езжу на Караване 2003 года выпуска и в ближайшие 10-15 лет не собираюсь его менять. Сегодня Кулрей мне нужен только для иллюстрации.

Так вот, в Китае Кулрей стоит примерно 12,5 тысяч долларов. В России из-за пошлин, утильсборов и тому подобного — примерно 30 тысяч долларов, то есть существенно дороже.

Многие полагают, что это чересчур. Однако я сейчас прочёл свежую статью Кримсона, и там в разделе про новое безумство Трампа Кримсон упомянул, что в Индии заградительные пошлины на импорт авто — около 100% (ссылка).

Я проверил, и оказалось, что на практике всё ещё веселее. Пошлина на Кулрей составила бы в Индии только 70%, так как он укладывается в заданные границы объёма двигателя, однако дополнительно к этому индийцы взяли бы ещё несколько налогов и компенсационных сборов. Итоговая цена составила бы 33 тысячи долларов, что немало… но по-прежнему вдвое дешевле, чем придётся заплатить в Индии, например, за новый БМВ X1.

Высокими пошлинами Индия наполняет бюджет, регулирует количество машин на дорогах и, главное, поддерживает свой автопром — к настоящему времени уже весьма мощный и развитый (около 35 млн рабочих мест, если считать вместе со смежниками).

Если же мы посмотрим на Китай, мы обнаружим, что там пошлина на ввоз иностранных авто доходила в 1980-е годы до 260%, а потом постепенно снижалась — обычно на условиях, что иностранцы строят завод в Китае, причём приглашают в равные партнёры местных предпринимателей, и запчасти для своих авто тоже покупают в Китае.

Когда отрасль окрепла, то есть когда Китай стал безусловным лидером по производству авто, тариф на импортные автомобили снизили до комфортных 15%, оставив, впрочем, НДС и некоторые другие сборы.