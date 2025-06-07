 

Белокаменная полностью перешла на экологичный транспорт

07.06.2025, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Удельный князь Московский Семён Собянин сообщил Государю радостную весть – Белокаменная окончательно покончила с неэкологичным общественным транспортом. Если метро в последние годы удалось не только сохранить, но и продлить до Рязани, то большой, громоздкий и транспорт, работающий на топливе, окончательно передан другим городам империи, включая Парижск, Римск, Лондонск, Мадридск и прочие.

«Дорогой Государь! Мы возвращаемся к истокам. Мы разработали систему общественного транспорта, позволяющую пользоваться им всем верстам населения – как боярам, так и холопам и черни», – пояснил князь.

Благодаря лучшим информационным инженерам империи, стоимость каждой поездки для определённого транспорта. Цену определить маршрут, период времени, климатические условия и другие обстоятельства. Наиболее дорогой будет поездка в дилижансе, немного дешевле – прокатиться в открытой повозке. 

«Самые бедные нищеброды могут проехаться на горбушках», – завершил свой доклад князь. 

Также Собянин сообщил, что скоро состоится поставка свежей партии батраков из Бухарского эмирата, которые будут чистить улицы после лошадей. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Ученые объяснили, почему люди склонны верить онлайн-отзывам, зная о риске фейков

07.06 / Бронзовый век переименовали в Русский

07.06 / В «Росатоме» создали углеволокно для межпланетных кораблей и лунных станций

07.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Космические планы

07.06 / Мнение «аналитика»: О «слабом» ответе России… Чего никто не заметил?

06.06 / Мнение: Про эмиграцию учёных из России

06.06 / Мнение: Наши мебельщики классом ниже, чем ИКЕА

06.06 / В Вашингтоне стартовала ежегодная церемония импичмента Дональда Трампа

06.06 / Обнаружены транзиенты, превзошедшие по энергии все ранее известные космические взрывы

06.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Обмен не состоялся

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика