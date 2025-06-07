Белокаменная полностью перешла на экологичный транспорт

Удельный князь Московский Семён Собянин сообщил Государю радостную весть – Белокаменная окончательно покончила с неэкологичным общественным транспортом. Если метро в последние годы удалось не только сохранить, но и продлить до Рязани, то большой, громоздкий и транспорт, работающий на топливе, окончательно передан другим городам империи, включая Парижск, Римск, Лондонск, Мадридск и прочие.

«Дорогой Государь! Мы возвращаемся к истокам. Мы разработали систему общественного транспорта, позволяющую пользоваться им всем верстам населения – как боярам, так и холопам и черни», – пояснил князь.

Благодаря лучшим информационным инженерам империи, стоимость каждой поездки для определённого транспорта. Цену определить маршрут, период времени, климатические условия и другие обстоятельства. Наиболее дорогой будет поездка в дилижансе, немного дешевле – прокатиться в открытой повозке.

«Самые бедные нищеброды могут проехаться на горбушках», – завершил свой доклад князь.

Также Собянин сообщил, что скоро состоится поставка свежей партии батраков из Бухарского эмирата, которые будут чистить улицы после лошадей.

—