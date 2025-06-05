Рупор кремлевской пропаганды: Семьи мигрантов топтавших георгиевский флаг уехали из России

Философский пароход 3.0. Теряем лучших.

Семьи мигрантов топтавших георгиевский флаг уехали из России

Вопросом о лишении российского гражданства семей, чьи дети топтали флаг с изображением георгиевской ленты, занимаются в Следственном комитете. Об этом заявил ТАСС министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел в Обнинске 11 мая. Двое подростков осквернили георгиевскую ленту, установленную на одном из домов в виде флага, и сняли это на видео. Впоследствии они принесли извинения на камеру.

СК РФ после этого начал проверку по статье "Осквернение символов воинской славы России". Помимо этого, было возбуждено уголовное дело о халатности, в рамках которого проверяется законность получения гражданства РФ родителями детей.

Как отметил Калугин, семьи уже уехали из страны. Однако правоохранителям все равно нужно закончить все юридические процедуры, поскольку без лишения гражданства они могут вновь вернуться в Россию – в другой регион.

"Губернатор по этому поводу совершенно четко высказался – прекращение гражданства, этим занимается региональное управление Следственного комитета", – подчеркнул калужский министр.

https://rg.ru/2025/06/05/reg-cfo/tass-sk-rf-zajmetsia-lisheniem-grazhdanstva-semej-toptavshih-flag-v-obninske.html – цинк

Дотоптались.

Все эти видео с извинениями очевидно недостаточны.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках