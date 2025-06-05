Экстремальный смартфон Ulefone может похвастаться полноценным встроенным кинопроектором

Новый защищенный телефон Ulefone Armor 34 Pro сочетает исключительную прочность с необычными мультимедийными возможностями. Этот аппарат сходу выделяется среди конкурентов встроенным пикопроектором повышенной яркости.

Сердцем устройства стала АКБ на 25 500 мА⋅ч, обеспечивающая до 33 часов просмотра видео и 138 часов разговорного режима. Также заявлена обратная зарядка 10 Вт для других устройств. Экран 6,95 дюйма с яркостью 600 нит и частотой обновления 120 Гц защищен высокопрочным стеклом Gorilla Glass 5.

Главная особенность модели — 150-люменовый проектор с автофокусом, ручной коррекцией искажений и возможностью проецирования на экран до 100 дюймов. Специальная боковая кнопка мгновенно активирует проектор, превращая смартфон в портативный кинотеатр или презентационное оборудование. Также гаджет может служить кемпинговым фонарем с яркостью 1000 люмен.

Дополнительные системы охлаждения с вентиляторами 1300 об/мин защищают Armor 34 Pro от перегрева. Новинка соответствует строгим стандартам ударопрочности и непроницаема для воды и пыли. Производитель гарантирует устойчивую работу гаджета в диапазоне температур от -30°C до +55°C. Устройство собрано на чипе Dimensity 7300 от MediaTek, работающим в тандеме с 16 Гб ОЗУ. К числу преимуществ Armor 34 Pro можно отнести и камеру с датчиком 64 Мп с режимом ночного видения и ИК-подсветкой.

Смартфон поступит в продажу 16 июня с предустановленной Android 15. Ориентировочная цена составит около $1200.

Источник — Ulefone