Новый польский президент повесил у себя в кабинете карту Польши со Львовом

Новый польский президент Кароль Навроцкий показал журналистам свой рабочий кабинет.

Внимание репортёров привлекла занимающая половину стены карта Польши, включающей в себя земли, аннексированные и включенные в состав Украины в 1939 году – в частности, город Львов на карте Навроцкого отмечен как столица Львовского воеводства.

У главы государства поинтересовались, не опасается ли он, что подобная провокация сорвёт будущие контакты с украинскими коллегами.

– Нет, мы обязательно будем контактировать – нам надо встретиться, чтобы я спросил у господина Зеленского, как именно и когда Украина будет компенсировать нашей стране всё причинённое зло и возвращать награбленное Сталиным, – ответил Навроцкий.

Президент добавил, что намерен «вернуть Польше величие» и не исключает «территориальных приобретений, а точнее – возобновления справедливости».

– Господин Зеленский неоднократно говорил о декоммунизации и преступных действиях советской верхушки. Думаю, он согласен со мной, что надо исправлять их последствия, – сказал он. – Если он не согласен, это означает, что он сталинист. Если дело обстоит именно так, я сам первый откажусь от любых контактов со сталинистом Зеленским.

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