 

Новый польский президент повесил у себя в кабинете карту Польши со Львовом

05.06.2025, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новый польский президент Кароль Навроцкий показал журналистам свой рабочий кабинет.

Внимание репортёров привлекла занимающая половину стены карта Польши, включающей в себя земли, аннексированные и включенные в состав Украины в 1939 году – в частности, город Львов на карте Навроцкого отмечен как столица Львовского воеводства.

У главы государства поинтересовались, не опасается ли он, что подобная провокация сорвёт будущие контакты с украинскими коллегами.

– Нет, мы обязательно будем контактировать – нам надо встретиться, чтобы я спросил у господина Зеленского, как именно и когда Украина будет компенсировать нашей стране всё причинённое зло и возвращать награбленное Сталиным, – ответил Навроцкий.

Президент добавил, что намерен «вернуть Польше величие» и не исключает «территориальных приобретений, а точнее – возобновления справедливости».

– Господин Зеленский неоднократно говорил о декоммунизации и преступных действиях советской верхушки. Думаю, он согласен со мной, что надо исправлять их последствия, – сказал он. – Если он не согласен, это означает, что он сталинист. Если дело обстоит именно так, я сам первый откажусь от любых контактов со сталинистом Зеленским.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / У осьминога впервые нашли девятую работающую «ногу»

05.06 / Открыт простой способ создания новых материалов из кобальта для медицины

05.06 / В Москве утвердили нормативы использования нецензурной брани на строительных площадках

05.06 / Физики придумали, как защитить дома от землетрясений на Крайнем Севере

05.06 / Мнение: Судьба ректора Казанского университета

05.06 / Брак повысил шансы выжить при раке кишечника

05.06 / Американские ястребы научились охотиться при помощи городских светофоров

05.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Удары по администрации Херсона. 05.06.2025

05.06 / Российская разработка сократит время создания компьютерных игр более, чем на половину

05.06 / Мнение: Почему можно закрыть IKEA, но нельзя закрывать табачную фабрику

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика