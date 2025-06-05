В Москве утвердили нормативы использования нецензурной брани на строительных площадках

Правительство Москвы приняло постановление, которое вводит лимиты на использование нецензурной лексики на строительных объектах.

Как отмечают в мэрии, нововведение не только упорядочит рабочий процесс, но и улучшит культурный облик столицы, способствуя созданию более комфортной городской среды.

Согласно документу, допускается использование матерных слов только на русском языке в определенных лимитах: при возведении храмов и памятников архитектуры — допускается использовать от 20 до 50 матерных слов в день, для жилых домов — от 50 до 200, а на сложных объектах, включая метрополитен – от 200 до 500. Соответствующие требования должны включаться в проектную документацию путем распределения по видам работ, выполняемых в течение суток.

Информация о количестве использованных выражений будет включаться в исполнительную документацию, формируемую в процессе строительства. Отклонение от допустимых нормативов, а также использование матерных слов на языке недружественных государств является основанием для отказа в приемке завершенного объекта.

– При проведении проверок можно понять, что строители халтурили, если совсем не матерились, либо у них что-то явно пошло не так во время работ, если количество матерных слов значительно превысило нормативы, – сообщил представитель строительного надзора.

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