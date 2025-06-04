Мнение: Пропал Винни-Пух. Мир в тревоге

Пишут, что во всем мире нарастает тревога: куда-то пропал Си, то есть Си Цзинь Пин, лидер полуторамиллиардного Китая. Якобы уже две недели про него ни слуху, ни духу.

Если вначале нам заочно сообщалось, что он проводил телефонные разговоры, например, с Макроном, то последние три дня информации нет вообще. Газета Женьминь Жибао три дня о нем не упоминает. На протяжении многих лет она, естественно, писала о нем на первой странице каждый день. На официальном сайте Си нет информации о нем, начиная с 25 мая.

Судя по всему, обеспокооенный Путин тоже послал в Пекин Лукашенко, на месте выяснить в чем дело. Визит 2-4 июня. Лука прилетел, сообщили, что его встречал почетный караул. Фотографий Си вместе с Лукой нет! До сих пор. Куда делся этот деятель?!

Возможно, в Китае его уже по-тихому отстранили, если не кокнули. По слухам, ставшими, естественно, намного более настойчивыми, все дело в том, что с экономикой у Китая всё достаточно хреново (не так, как у России, но тоже плохо), и потому тамошнее Политбюро обеспокоилось. «Большой шкаф громко падает», говорят американцы, а вот Китай – это ОЧЕНЬ большой шкаф, и если он упадет… Поэтому, вполне возможно, слишком бойкого Си решили отстранить, пока не поздно.

Американский блогер, профессор математики из США Вадим Ольшевский, много работавший в Китае, пишет в ФБ:

«говорят о двух волнах массовых арестов китайских генералов, дюжину из них объявили коррупционерами и предателями родины. Все они были назначенцами Си. У Си отнимают силовые структуры.

По слухам, состоялось заседание узкого политбюро, на котором двое старейшин (Ху Цзиньтао и Чжан Юся) выступили против Си Цзиньпина. Их речи попали в руки блоггеров, и они обвиняют Си в культе личности, в том, что он противопоставил себя коллективному уму партии и стал диктатором. И в том, что он свернул реформы Дэн Сяопина, что привело к конфронтации со всем миром и с замедлением роста экономики.

Также, обращают внимание на неожиданные две смерти в высших эшелонах власти.

Также, говорят, что китайская делегация, подписавшая меморандум о тарифах с США, не была назначена Си Цзиньпином. Ее послал Ху Цзиньтао.

Короче, диссиденты говорят о резком обострении политической борьбы в Китае. Говорят, что на август назначен пленум ЦК, на котором будут рассматривать вопрос о том, нужно ли снимать Си Цзиньпина со всех постов».

В принципе, интересно, и даже для нас это одновременно положительная и постыдная информация. Мы видим, что даже в наглухо казалось бы, закрытом Китае, в котором никакой демократией и не пахнет – даже в Китае у тамошнего богдыхана при полностью отсутствующей политической жизни ВОЗМОЖНЫ проблемы – его окружение и его царедворцы могут, оказывается, поднажать и сместить с насиженного места на троне. Почему ж тогда у нас в России один и тот же чел сидит непоколебимо 25 лет, и достигает таких «блестящих результатов», что в Китае при таких «успехах» не то что Си, но самого Мао Цзе Дуна хватил бы кондратий – а у нас верховному дуче хоть бы что?! Удивительно. Что, в России вообще нет никаких сил сопротивления безумию?

Удивительная у нас страна. Даже Китай живет по каким-то общепринятым законам цивилизации, оказывается – но только не РФ.

P.S. Нет, Лука пошукал, Си нашел, привез кучу фотографий. Так что отбой тревоги.