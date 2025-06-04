 

Рупор кремлевской пропаганды: Авиабаза в Оленегорске и в Рязани после атаки дронов. 03.06.2025

04.06.2025, 21:30, Разное
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Появились спутниковые снимки авиабазы в Оленегорске (Мурманская область) после атаки дронов 1 июня. Снято 3 июня.
На снимках заявлен 1 уничтоженный Ту-95 и 1 Ан-12. Часть стоянки Ту-95 скрыто облаками, так что там потенциально могут быть еще 2-3 пораженных самолета.

В любом случае никаких десятков уничтоженных бортов в Оленегорске конечно нет.

Плюс вчера было фото и авиабазы в Рязани, которую атаковали несколько дронов выпущенных с фуры.
Повреждений или сгоревших самолетов на авиабазе не отмечается.

Таким образом спутники подтверждают, что самолеты были поражены только на "Оленье" и на "Белой".
Осталось получить более четкие снимки базы в Оленегорске (противник их наверняка выложит в ближайшие дни) и там будет понятно, сколько именно бортов пострадало. Но в любом случае, ни о каких "40 уничтоженных самолет" речь не идет. Ущерб есть, он существенный, но не катастрофический.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




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