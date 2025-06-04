Мнение: Нужен ли в России закон о запрете частных переговоров с властями враждебных нам стран?

В США очередной скандал. Сенатор Грэм, нарушитель 7-й заповеди и горячий враг России, прилетел в Берлин на встречу с начальницей Еврокомиссии, Урсулой фон дер Ляйен. Тема переговоров — как удержать США от выхода из конфликта с Россией (ссылка).

На этот счёт в США существует специальный закон, «Закон Логана». Его приняли в 1799 году, когда депутат Джордж Логан поехал во Францию, чтобы уладить Квазивойну между Францией и США. Его никто официально не посылал, это была его личная инициатива.

Суть закона: американцы, если только у них нет официальных полномочий, не имеют права вести переговоры с противниками Америки, то есть с властями иностранных государств, у которых есть спор с США. Закон распространяется на всех, включая политиков, чиновников, бывших президентов и бомжей из гетто. Наказание — от денежного штрафа до трёх лет тюрьмы, смотря по тяжести проступка.

На практике, впрочем, Закон Логана не применяется. Пытались два раза:

— в 1803 году, когда Фрэнсис Флорной призывал Францию выступить на стороне США против Испании, и

— в 1852 году, когда Джонас Леви спорил с Мексикой о контракте на перевозки.

Оба раза обвинение было снято. Причина мягкости в том, что закон может в итоге оказаться неконституционным, как противоречащий Первой поправке о свободе слова. Проведу аналогию: это как угрожать кому-то ржавым пистолетом. Выгоднее угрожать, а не стрелять, так как попытка выстрела может закончиться полным провалом.

Да, в 2020 году Минюст США специально на этот случай выпустил официальное заключение, что Закон Логана «конституционен и остаётся применимым»… но у Верховного суда может оказаться в итоге иное мнение.

Таким образом, сенатор Грэм мало чем рискует.

1. Вероятно, его вообще не осмелятся привлечь по Закону Логана.

2. Если осмелятся, то надо будет ещё доказать, что он говорил что-то преступное, а не рассказывал госпоже фон дер Ляйен свежие анекдоты, например.

3. Если докажут, Грэм попытается защититься тем, что является сенатором, а личные встречи конгрессмена с лидерами иностранных государств — это часть его работы, на которую он уполномочен уже в силу избрания.

4. Если и это не сработает, то Грэм с большой долей вероятности сумеет отменить закон, как неконституционный, тем более что судьи настроены сейчас по большей части против Трампа.

Как полагаете, коллеги, нужен ли нам, в России, подобный закон, запрещающий гражданам договариваться о всяком нехорошем с иностранными дипломатами? Примерно такой закон, как в США, только более грамотно сформулированный, чтобы он полностью соответствовал нашей Конституции?