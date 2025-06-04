 

Чиновник по ошибке зачитал отказ нейросети в написании речи

04.06.2025, 19:33, Разное
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На торжественном открытии остановки в посёлке Куваевский в Алтайском крае заместитель начальника краевого Минтранса вместо торжественной речи прочитал отказ нейросети создавать текст по его запросу.

Чиновник, к удивлению публики, сказал что он, что он, как большая лингвистическая модель, не может быть использован для создания подобных речей, поскольку это нарушает «этические нормы создания контента».

«Открытие остановки, – сказал чиновник, – это важное событие в жизни посёлка и текст по этому поводу не может быть написан искусственным интеллектом или помощниками, а должен быть тщательно проработанной речью настоящего ответственного лица».

Работники Минтранса позже анонимно объяснили газете «Алтайская правда», что «текст был вроде подходящего объёма, поэтому распечатали и дали шефу».

«Никто не читал, конечно. У нас всё равно хуже получается, про наши тексты шеф говорил что немножко по-дебильному написаны, а варианты от нейросетей ему сразу понравились» – поделились на условиях анонимности работники департамента, осведомленные о причине произошедшего.

Сам государственный служащий сначала отказался давать комментарии, затем сделал заявление, в котором отрицал, что когда-либо пользовался искусственным или каким-либо другим интеллектом, а затем всё-таки признал допущенную ошибку и разместил на своей странице в социальной сети извинения из 10 пунктов, заканчивающиеся фразой: «Если вы хотите сгенерировать ещё какие-либо извинения, дайте знать!»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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