 

«Речь о безопасности граждан»: Басманный суд обязал Mercedes отозвать все автомобили без ручек открывания багажника изнутри

04.06.2025, 17:33, Разное
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Басманный суд Москвы полностью удовлетворил иск министерства транспорта к компании «Мерседес» о принудительном устранении дефектов в конструкции приобретённых россиянами автомобилей. Согласно материалам дела, у большинства немецких машин отсутствует ручка, позволяющая открыть багажник изнутри.

«Граждане могут оказаться в багажнике по разным причинам. Кто-то случайно упал, кто-то залез в шутку, кто-то решил там отдохнуть. В любом случае, у человека должна быть возможность выбраться без посторонней помощи», – сказал замглавы Минтранса Михаил Винницкий.

По оценкам экспертов, под кампанию отзыва попадёт каждый второй «Мерседес» в России, в том числе премиальные модели – всего порядка 125 тысяч автомобилей. Все работы по установке ручки в багажнике должны быть выполнены за счёт автопроизводителя.

«В случае, если компания Mercedes в течение трёх месяцев со дня вступления решения в силу не начнёт отзыв дефектных транспортных средств, то в качестве штрафа она будет обязана ежедневно перечислять в бюджет по 10 миллионов рублей», – сказано в решении, опубликованном на сайте Басманного суда.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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